Consejero balear critica las palabras de Simón sobre el turismo y expone que Baleares necesita al sector

PALMA DE MALLORCA, 28 (EUROPA PRESS)

El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, ha reiterado este martes la importancia del turismo para Baleares y ha asegurado que el Govern está tomando "decisiones muy duras" para garantizar la seguridad sanitaria.

En este sentido, el conseller se ha mostrado contrario a las declaraciones que este lunes realizó durante una rueda de prensa el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, sobre la llegada de turistas.

Simón indicó que la cuarentena de 14 días que ha impuesto Reino Unido a todos sus ciudadanos que hayan estado en España "desde el punto de vista sanitario" es una decisión que ayuda, dado que "es un riesgo que nos quitan".

"No estoy de acuerdo con las manifestaciones que hizo ayer", ha asegurado Negueruela, a la vez que ha añadido que "no hay que lanzar el mensaje de que no vengan los turistas, sino que vengan con condiciones de seguridad".

El conseller ha insistido en que para Baleares es "imprescindible" las relación con el Reino Unido y ha reiterado que este turismo "se puede hacer con seguridad".

"Todo lo que han dicho los expertos lo hemos hecho antes que nadie,hay que valorar esos esfuerzos", ha indicado, a la vez que ha admitido que "está claro que va a haber probabilidad de contagio pero hay que intentar que haya el menor porcentaje posible".