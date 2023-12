Consejero catalán de Interior asegura que tras los indultos y la amnistía "la siguiente parada es el referéndum"

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

El conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha asegurado este jueves que, tras los indultos y la amnistía, "la siguiente parada es el referéndum".

"La realidad es lo que hemos estado escuchando, que no habría nunca indultos, que no habría nunca amnistía, que no habría nunca referéndum. De momento dos de tres. Habrá referéndum, claro", ha afirmado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

Ha pedido que no se lea como un "ejercicio de soberbia ni nada de eso", ya que --según él-- es lo que la mayoría de la ciudadanía quiere.