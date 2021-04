Consejero de la Comunidad de Madrid condena las amenazas a Reyes Maroto y pide no usar estos actos "políticamente"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha condenado hoy las amenazas sufridas por la ministra de Industria, Reyes Maroto, tras recibir un sobre con una navaja ensangrentada y ha pedido que no se usen "políticamente" este tipo de sucesos.

Tras la firma de un acuerdo con Bomberos y Agentes Forestales, el número 4 de la candidatura del PP a las elecciones ha querido mostrar su repulsa y trasladar su solidaridad hacia quienes padecen estas amenazas.

El vídeo del día Una campaña europea homenajea el esfuerzo de productores de frutas y verduras durante la pandemia

La semana pasada, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez, recibieron cartas con balas y amenazas, hechos que están denunciados.

"Desde el Gobierno regional como desde el PP condenamos cualquier tipo de acto de violencia, que incite la violencia o que suponga el uso de la violencia", ha recalcado López mostrando su plena confianza en la investigación policial y judicial de los hechos.

Seguidamente, ha pedido que no se utilice "políticamente" y que no haya "sobreactuación ni una victimización hiperbólica", ya que en su opinión a veces "parece que alguien puede caer en esos errores".

Así, ha subrayado que se trata de un hecho grave en sí mismo que hay que contextualizarlo en "un hecho criminal aislado", por lo que ha pedido no especular sobre ello, no caer en la exageración y que no haya "una utilización política por parte de nadie".