Consejero delegado de EMVS cifra a mediados de febrero la investigación, un mes después de lo apuntado por Almeida

"No se contrató ni se podía contratar a una agencia de detectives", declara tajantemente

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de la EMVS, Diego Lozano, ha señalado que fue a mediados de febrero, en torno al día 18, cuando comienza la investigación interna vinculada a una potencial contratación de una agencia de detectives para espiar a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, esto es, un mes más tarde de la investigación a la que en su momento hizo mención el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

Ha sido el portavoz de Cs en la comisión municipal de investigación y delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, quien ha preguntado a Lozano cuándo se enteró del presunto espionaje, a lo que ha indicado que el 12 de febrero. El consejero delegado ha apuntado al 18 de febrero la fecha en la que arranca esa investigación interna sobre la potencial contratación.

El consejero delegado ha subrayado que él no autorizó la contratación de ninguna agencia de detectives y que además la EMVS "no hubiera podido contratarla porque no está en su objeto social". "Esto es una empresa seria", ha defendido Lozano, quien a preguntas de Cs ha confirmado que nunca se ha contratado a una agencia de detectives ni para desokupar viviendas públicas.

"Soy el ultimo que paga y sé que no lo hemos pagado. No he hecho una investigación porque no se contrató ni se podía contratar", ha declarado tajantemente. Diego Lozano ha insistido en que sí es posible que alguien de la EMVS acudiera a una agencia de detectives pero "no lo puede pagar con dinero de la empresa, sí de su bolsillo". Esto le ha servido para remarcar que "la EMVS no tiene nada que ver con esto".