El consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla, positivo por Covid-19

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente y consejero delegado de la farmacéutica Pfizer, Albert Bourla, ha dado positivo por Covid-19, según ha confirmado este lunes el ejecutivo, añadiendo que experimenta síntomas muy leves de la enfermedad.

"He dado positivo por Covid-19. Estoy agradecido de haber recibido cuatro dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech y me siento bien aunque experimente síntomas muy leves", ha comunicado Bourla. "Me estoy aislando y siguiendo todas las precauciones de salud pública", ha añadido.

Asimismo, el consejero delegado de Pfizer ha indicado que ha comenzado un tratamiento con Paxlovid, el medicamento antirretrovírico oral desarrollado por el laboratorio estadounidense para combatir la Covid-19.

En este sentido, el ejecutivo ha recordado que Paxlovid no está aprobado, pero está autorizado para uso de emergencia por la FDA para tratar la Covid-19 de leve a moderada en pacientes de alto riesgo mayores de 12 años, que pesen al menos 40 kg, que hayan dado resultados positivos en las pruebas virales de SARS-CoV-2 y tengan un alto riesgo de agravamiento de la enfermedad.

Pfizer registró un beneficio neto atribuido de 9.906 millones de dólares (9.755 millones de euros) en el segundo trimestre del año, lo que representa un incremento del 78% en comparación con el resultado contabilizado en el mismo periodo de 2021 por la farmacéutica.

La cifra de negocio de la multinacional entre abril y junio ascendió a 27.742 millones de dólares (27.322 millones de euros) entre abril y junio, un 46,8% más que un año antes.

En concreto, el negocio de vacunas de Pfizer generó 10.459 millones de dólares (10.300 millones de euros), un 13% más, y el área de hospitales facturó 9.714 millones de dólares (9.567 millones de euros), casi siete veces más, mientras que el área de oncología facturó 3.088 millones de dólares (3.041 millones de euros), un 2% menos.

De su lado, la división de medicina interna mantuvo sus ingresos en 2.405 millones de dólares (2.368 millones de euros) y la unidad de enfermedades raras facturó 909 millones de dólares (895 millones de euros), un 18% menos.

De este modo, en la primera mitad del año Pfizer obtuvo un beneficio neto atribuido de 17.769 millones de dólares (17.500 millones de euros), un 70% por encima del resultado registrado en el mismo periodo de 2021, mientras que la cifra de negocio acumulada creció un 59,8%, hasta los 53.402 millones de dólares (52.593 millones de euros).

De cara al conjunto del ejercicio 2022, Pfizer confirmó su previsión de ingresos en un rango de entre 98.000 y 102.000 millones de dólares (96.515 y 100.454 millones de euros), mientras que ha elevado la parte inferior del rango previsto de beneficio por acción a 6,30 dólares desde 6,25 dólares, mientras que mantuvo el extremo superior en 6,45 dólares.

Asimismo, la compañía expresó su confianza en que los ingresos de la comercialización de Comirnaty, la vacuna contra la Covid desarrollada con la alemana BioNTech, alcanzarán los 32.000 millones de dólares (31.515 millones de euros) y los de Paxlovid, el tratamiento oral contra la enfermedad, sumarán 22.000 millones de dólares (21.667 millones de euros).