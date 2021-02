El consejero de Justicia en Madrid "ni se plantea" dimitir y sostiene que se limitó a "presentar a dos conocidos"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid y secretario de Justicia del PP, Enrique López, ha asegurado que "ni se plantea" dimitir por poner en contacto al abogado del PP en la causa por la 'caja b' del partido, Jesús Santos, con un empresario, Agustín D., que hizo de enlace con el extesorero de la formación Luis Bárcenas.

"Me limité a presentar a dos conocidos hace un par de años y nada más. Esa ha sido mi intervención. No he participado nunca en ningún tipo de interlocución ni directa ni indirecta entre el PP y Bárcenas", ha señalado el consejero en declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press, tras la celebración del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, ha indicado que Santos señaló que "no informaba a la directiva y que únicamente pasaba nota a la asesoría jurídica" y ha remarcado que en la presentación de Santos y Agustín D. "no se ha producido ningún tipo de negociación".

Sobre las peticiones de dimisión que han realizado los partidos de izquierdas, López ha recordado que sabe "lo que es dimitir" porque es un verbo que ha "conjugado cuando ha habido que asumir responsabilidades", pero que en esta ocasión "ni siquiera" se lo plantea. "Yo en este caso no me planteo ni tan siquiera esa posibilidad", ha zanjado.