Consejero vasco califica de "totalmente desproporcionada" la convocatoria de huelga en la enseñanza

BILBAO, 5 (EUROPA PRESS)

El consejero de Educación del Gobierno Vasco, Jokin Bildarratz, ha afirmado este jueves que la convocatoria de jornadas de huelga tanto en la enseñanza pública como en la concertada es "totalmente desproporcionada", y ha preguntado a los sindicatos convocantes "dónde quedan" los derechos de los alumnos y de sus familias.

Bildarratz se ha referido así, en una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, a los tres días de huelga convocados por los sindicatos Steilas, CCOO y ELA en la enseñanza pública y a los ochos paros convocados por ELA, Steilas, CCOO, LAB y UGT en los centros privados concertados entre octubre y diciembre.

Así, el consejero de Educación ha denunciado que, a las dos jornadas de huelga convocadas por todos los sindicatos excepto UGT en todo el sector público vasco el 25 de octubre y el 19 de diciembre, "no sabemos por qué, a la enseñanza le han sumado una propina", en referencia a la tercera jornada de huelga convocada para el 24 de octubre. "Parece que nuestros alumnos no tienen derechos o que tienen menos derechos que cualquier otro ciudadano", ha añadido.

Además, Bildarratz ha recordado que "tenemos un acuerdo con los sindicatos" firmado el 26 de mayo de 2022, en el que se definen "las condiciones para los próximos años que ya estamos estableciendo, como los profesores de inglés a partir de los 3 años, los criterios de estabilización según los cuales ya hemos estabilizado a 3.000 profesores y erste mismo mes se van a ralizar exámenes para estabilizar a 1.800 más, rebajar los ratios o la contratación de 1.000 docentes para emprender procesos de innovación en los centros".

"A pesar de todo eso, se organiza una huelga, y además con propina en la enseñanza. Me produce una gran preocupación el poco respeto que para ellos se merecen los alumnos, porque, si tenemos un eje en la enseñanza de cara al futuro, son nuestros alumnos", ha asegurado.

Asimismo, el consejero de Educación ha denunciado también la convocatoria de ocho días de paros entre octubre y diciembre en la enseñanza privada concertada, y ha afirmado que "no sé si alguna vez hemos visto algo así".

"¿De verdad alguien piensa que es normal plantear ocho días de huelga a los alumnos? ¿Ocho días en el plazo de un mes en este proceso educativo y vital que están desarrollando", se ha preguntado.

"ESTRATEGIA DE DESGASTE"

Jokin Bildarratz ha señalado que desconoce si la convocatoria de paros en la enseñanza responde a una "estrategia de desgaste" contra el Gobierno Vasco, como ya ha denunciado el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, aunque ha advertido a los sindicatos que esa estrategia "puede llevar al desgaste" a las propias centrales.

"No sé si hay una estrategia de desgaste o no, pero con los sindicatos hemos mantenido docenas de reuniones y hemos logrado acuerdos, y ahora sucede esto. Un sindicato me comentaba que, seguramente, esa estrategia puede llevarles al desgaste a los propios sindicatos, porque es totalmente desproporcionada. ¿Dónde están los derechos de los alumnos de de sus familias?", se ha preguntado.