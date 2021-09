El consejo de Naturgy ve "razonable" el precio ofrecido por IFM en su OPA

Los principales accionistas, incluido Criteria, y los consejeros a título individual, no acudirán a la oferta

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El consejo de administración de Naturgy considera "razonable" el precio de 22,07 euros ofrecido por el fondo australiano IFM en su oferta pública de adquisición (OPA) sobre el 22,7% de la compañía, si bien no hace ninguna recomendación expresa a los accionistas de acudir a la oferta.

En un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el consejo, que ha recibido asesoramiento de Citi para la valoración de la compañía, opina por unanimidad que, "desdeun punto de vista exclusivamente financiero y en las circunstancias actuales, el precio de la oferta es razonable".

Sin embargo, cree que también se deben valorar las demás observaciones de carácter cualitativo contenidas en su informe, y especialmente las relativas al posible impacto de la oferta en el gobierno corporativo de la compañía, ante la intención de IFM de contar con dos consejeros dominicales sin aumentar el tamaño del consejo, lo que implicaría reducir el número de consejeros independientes.

"En cualquier caso, corresponde a los accionistas decidir si aceptan o no la oferta, en función de sus particulares intereses, tolerancia al riesgo y horizonte temporal de inversión", señala.

El máximo órgano de gobierno de Naturgy considera que recibir una oferta abre nuevas opciones para los accionistas y "demuestra el interés que genera la compañía para terceros, que avalan su nueva orientación estratégica". En cualquier caso, deja claro que la decisión del accionista de aceptar o no la oferta es una decisión "individual y libre".

Asimismo, detalla que los principales accionistas de Naturgy, los fondos CVC y GIP -titulares del 20,72% y del 20,64% del capital- y Criteria (25,9%) no tienen previsto acudir a la OPA.

En este sentido, recuerda que los dos primeros habían alcanzado un acuerdo con el oferente para no aceptarla, mientras que el brazo inversor de La Caixa anunció en mayo que no solo no acudiría a la oferta, sino que reforzaría su presencia en el capital hasta quedarse ligeramente por debajo del 30%.

Del mismo modo, los consejeros que poseen acciones de Naturgy a título individual (Reynés, Adell, Alcántara, Belil, de Jaime, Estapé y Sáinz de Baranda) también han explicitado que no tienen previsto aceptar la oferta.

Tampoco acudirá a la oferta respecto a las 8,67 millones de acciones que tiene el grupo en autocartera.

La opinión del consejo de la energética se produce en la semana en la que el Gobierno ha aprobado un plan de choque para contener la escalada en el precio de la luz, que incluye medidas que minorarán los ingresos de las principales compañías en 2.600 millones de euros, lo que puede haber pesado en la decisión del consejo.

Por ello, advierte de los posibles impactos derivados de las decisiones regulatorias adoptadas o anunciadas tras el Consejo de Ministros del 14 de septiembre de 2021 y que tienen un carácter material.

Así, indica que el Real Decreto-ley 17/2021, que contiene parte de las medidas, está sujeto a una tramitación normativa que pudiera afectar a su alcance, que algunas medidas requieren de un desarrollo posterior, "y su validez podría revisarse por los tribunales".

El consejo de administración informa de que la compañía está analizando los efectos y potenciales impactos económicos, contables y de otra índole de dichas medidas, aunque en este momento ve "impracticable" cuantificarlos, pero advierte de que "todo ello podría afectar al cumplimiento efectivo del Plan estratégico 2021-25 aprobado por el consejo del pasado 27 de julio, que está sujeto a que se materialicen las hipótesis de escenario y regulatorias y sus proyecciones, así como que se ejecuten las medidas diseñadas en la forma y plazos previstos".

