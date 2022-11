El consejo de Siemens Gamesa emite su opinión favorable sobre la OPA de Siemens Energy

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El consejo de administración de Siemens Gamesa ha emitido su opinión favorable sobre la oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria formulada por Siemens Energy para hacerse con la totalidad de la empresa, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El informe sobre la OPA ha contado con el voto unánime de los consejeros independiente, mientras que el resto de miembros del órgano rector, esto es, los consejeros dominicales de Siemens Energy y el consejero ejecutivo, se han adherido a la decisión adoptada por esos consejeros para formar la opinión conjunta del consejo de administración.

El pasado 14 de noviembre, el comité de independientes constituido en el seno del órgano rector, formado por todos los consejeros independientes de Siemens Gamesa --Rudolf Krämmer, Gloria Hernández, Harald von Heynitz y Francisco Belil, desempeñando Harald von Heynitz el cargo de presidente y Juan Antonio García, secretario no miembro del consejo de administración-- celebró una reunión con el objeto de elaborar el borrador del informe, que posteriormente fue compartido con el resto de consejeros.

El documento del consejo tiene carácter preceptivo, pero no vinculante. Por tanto, no constituye recomendación ni asesoramiento de inversión o desinversión y corresponde a cada accionista de Siemens Gamesa decidir, tras consultar con sus asesores financieros y legales si procede, si acepta o no la oferta.

El consejo de administración encargó a Morgan Stanley y KPMG que cada uno de ellos elaborara y emitiera una opinión de razonabilidad('fairness opinion') sobre la adecuación ('fairness'), desde un punto de vista financiero, del precio de la oferta a abonar a los accionistas de Siemens Gamesa, incluido en su informe.

Asimismo, recoge un dictamen de los representantes de los trabajadores en el que consideran desfavorables las condiciones presentadas en materia de empleo, condiciones laborales y garantías de continuidad del negocio para el conjunto de la plantilla de Siemens Gamesa, emplazando al consejo de administración a que transmita esta consideración a la dirección o a quien legalmente proceda para que el folleto introduzca "de modo claro y por escrito" garantías sobre el empleo y las condiciones laborales de "forma inequívoca y suficiente".

AUTORIZACIÓN DE LA OPA.

El pasado 7 de noviembre, la CNMV autorizó la OPA voluntaria de Siemens Energy, principal accionista de Gamesa con una participación del 67%, a un precio de 18,05 euros por acción, que supondría un desembolso de más de 4.000 millones de euros si es aceptada por todos los inversores a los que se dirige.

Tras la liquidación de la oferta, Siemens Energy tiene la intención, si alcanza al menos el 75% del capital, de promover la exclusión del fabricante de aerogeneradores del mercado de valores, donde actualmente cotiza como parte del Ibex 35.

Según consta en el folleto de la OPA, Siemens Energy tiene la intención de retener las ganancias del fabricante de aerogeneradores en la empresa para apoyar su crecimiento y su rentabilidad, por lo que no prevé mantener el reparto de dividendos realizado hasta 2020, con independencia de que se produzca o no la exclusión de la compañía tras la liquidación de la oferta.

Asimismo, la alemana, que tiene la intención de excluir de cotización a Siemens Gamesa tras la finalización de la OPA, vinculada a alcanzar una participación mínima del 75% en el capital, señaló que la evolución del negocio podría dar lugar a cambios en las actividades futuras de la compañía y en la localización de sus centros de actividad.

En lo que respecta a las condiciones laborales en Siemens Gamesa, Siemens Energy indicó que contemplaba la posibilidad de realizar determinados ajustes a la plantilla del grupo como parte de laintegración, adicional al ajuste ya anunciado en septiembre en el marco del programa estratégico Mistral.