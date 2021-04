El Consejo de Transparencia da un notable alto a la gestión de TC y CGPJ y un aprobado a Fiscalía

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Transparencia ha aprobado con un notable alto la gestión en este sentido del Tribunal Constitucional (TC) y del Consejo General del Poder de Judicial (CGPJ), alcanzando respectivamente un cumplimiento del 85,2 y del 86,1 por ciento, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha obtenido un aprobado (53,6 por ciento), según los informes de evaluación publicados este jueves.

Según el Consejo de Transparencia, el cumplimiento por parte del TC de las obligaciones de transparencia le lleva a hacer una valoración "muy positiva" del esfuerzo realizado por el órgano de garantías para hacer más transparente su gestión, "publicando mucha información muy relevante desde el punto de vista de la transparencia, que va más allá del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa".

No obstante, a lo largo del informe se señalan una serie de carencias, por lo que se recomienda al Constitucional que mejore la publicación de determinados aspectos, como son por ejemplo las autorizaciones de compatibilidad de altos cargos.

Igualmente se recomienda al TC que sopese mejorar la publicación de la información sobre ejecución presupuestaria a través de medios distintos de las liquidaciones del presupuesto, lo que posibilitaría que estuviese más actualizada. Insta también a incluir en la 'web' del TC una referencia a la última fecha en que se revisó o actualizó la información, ya que sólo de esta manera sería posible para la ciudadanía saber si la información que está consultando está vigente.

CGPJ

En cuanto al órgano de gobierno de los jueces, el Consejo de Transparencia señala que el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de este órgano, en función de la información disponible en su Portal de Transparencia y tras las alegaciones presentadas por este órgano, alcanza un 86,1 por ciento.

Valora de forma positiva que el CGPJ publique una gran cantidad de información muy relevante desde el punto de vista de la transparencia que va más allá del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa. También se resaltan en su gestión buenas prácticas que podrían incorporarse por otras organizaciones públicas.

En cuanto a las carencias, se apunta que debería informarse sobre las funciones del CGPJ sin necesidad de acudir a la normativa que resulta de aplicación, y se echa de menos además la publicación del inventario de actividades de tratamiento de datos en aplicación del artículo 31 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

También cree el Consejo de Transparencia que el órgano de gobierno de los jueces debe publicar la información sobre datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público; así como el presupuesto para 2021 y los os informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas.

FISCALÍA

En cuanto al Ministerio Público, el Consejo de Transparencia indica en su informe inicial que, en base a la información disponible en el propio portal de transparencia de la FGE, el cumplimiento de sus obligaciones en esta materia alcanza un 53,6 por ciento.

El Consejo aprecia "el esfuerzo realizado por la FGE para hacer más transparente su gestión, publicando mucha información muy relevante desde el punto de vista de la transparencia que va más allá del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa", así como sus "buenas prácticas".

Sin embargo, ha detectado también "una serie de carencias" y por ello recomienda incluir en su portal de transparencia "enlaces a la información del bloque institucional y organizativa, que actualmente se ubica en otros accesos de su 'web'", y, si no existe información publicable, bien porque la Fiscalía no haya tenido medios para ello, bien porque no haya habido actividad, le aconseja generar el correspondiente 'link' con la explicación.

INDEMNIZACIÓN ALTOS CARGOS

Igualmente, le pide publicar información sobre las indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono del cargo, y sobre las autorizaciones de compatibilidad para actividades privadas al cese de altos cargos y las concedidas al personal al servicio de la FGE.

Al Consejo General del Poder Judicial también la indica que debe informar sobre dichas indemnizaciones y sobre las autorizaciones de compatibilidad para actividades privadas al cese de estos altos cargos.

En cuanto a la calidad de la información publicada, el Consejo de Transparencia insta al CGPJ a actualizar la información que no lo esté, se encuentre o no sujeta a obligaciones de publicidad activa, y, al igual que al TC, publicar en su portal de transparencia una referencia a la última fecha en que se revisó o actualizó la información.

NOTA INICIAL

En el caso de la FGE, a diferencia del TC y el CGPJ, no presentó observaciones al informe inicial de evaluación, observaciones que en los otros dos órganos sirvieron para subirles la nota, por lo que el Consejo de Transparencia ha mantenido su calificación original.

No obstante, de oficio "se ha revisado el cumplimiento del criterio de publicación en formatos reutilizables al haberse constatado que el formato utilizado por la 'web' de la FGE es HTML y que permite tratamiento".

Asimismo, "se ha considerado la no aplicación de la obligación de publicar las autorizaciones para actividad privada al cese de altos cargos, dado que el artículo 15 de la Ley 3/2015, reguladora del Alto Cargo en la Administración General del Estado no es aplicable a los órganos constitucionales".