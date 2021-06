Consejos (de experta) para unas vacaciones seguras y felices

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Hola, muy buenos días, ¿cómo empieza la semana?

Llega junio y, con él, las ganas inmensas de preparar un viaje, pero esta vez con más precaución si cabe. No hay que olvidar que el COVID 19 sigue con nosotros, pero unos días de relax, con nuestro entorno más cercano, siempre vienen bien, tomando las precauciones adecuadas. Son muchos los meses que hemos tenido que pasar en casa por virus y muchos los pensamientos que nos vienen a la cabeza. Tenemos unas ganas enormes de salir, descubrir nuevos lugares, desconectar, pero hay que seguir haciéndolo con precaución. Por ello, la psicóloga de emotium, Alba Fernández Zamora, nos da unas claves para un viaje perfecto este verano.

El vídeo del día Pastor (PP) pide “prudencia” sobre el uso de la mascarilla

1. Organizar y planificar. Si se va a salir fuera de España hay que conocer las medidas y restricciones de ese país. Hay que ser precavido y hacer las cosas con tiempo para no llevarnos sorpresas.

2. Al mal tiempo buena cara. Si el miedo te impide planificar tus vacaciones porque las condiciones ideales que tienes en tu cabeza no se dan, comprende que puede que hay cosas que no se pueden controlar como el clima o un retraso en un vuelo. Habrá cosas que no se puedan prever, pero sí se puede decidir cómo afrontarlas

3. Vive el presente. Un viaje siempre tiene un punto de aventura, de adentrarse en nuevas experiencias, y de vivir el momento, así que hay que aprovecharlo con todas las medidas de seguridad y siendo responsables. Las vacaciones del 2020 fueron diferentes, pero estas del 2021 empiezan con un primer paso y ese paso lo decides cada uno. ¿Hacia dónde quieres ir? Con cautela se puede empezar a viajar y apoyar el turismo

4. Disfrutar del descanso, dándonos cuenta de lo aprendido y centrándonos en lo que sí podemos hacer dejando en segundo plano lo que no podemos controlar.

5. Es bueno buscar actividades que generen emociones positivas. Estar en otro entorno amplía las posibilidades de disfrutar de actividades nuevas, generándose nuevas experiencias y retos, lo cual es muy bueno para la mente.

6. Olvidar el trabajo (y el teletrabajo). En la antigua normalidad era más sencillo desconectar en vacaciones. Ahora con la tecnología y la posibilidad del teletrabajo, hay que ser más conscientes para evitar que información relacionada con lo laboral se cuele en nuestras vacaciones (correo electrónico, chats, aplicaciones relacionadas con el trabajo, etc). Es bueno desconectar de vez en cuando, coger fuerzas, estar con la familia para volver con más ganas que nunca, valorando lo que tenemos.

7. Si estás bloqueado y te cuesta gestionar tus emociones respecto a las vacaciones o cualquier otro tema no lo dudes y acude a un especialista. Que un pensamiento negativo no te impida disfrutar de unos días de relax.