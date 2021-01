Consejos para que el perfume, regalo estrella de los Reyes Magos, dure más en nuestra piel

MADRID, 28 (CHANCE)

Recién inaugurado 2021, toca pensar en los regalos que, los más rezagados, pediremos en nuestra carta a los Reyes Magos. Y, no cabe duda, los perfumes son uno de los regalos estrella año tras año, y un éxito asegurado.

Nuestro país es el segundo exportador mundial de perfumes, solo por detrás de Francia, y las españolas son las que más se perfuman de Europa, según desvela www.nutritienda.com, que también señala que las ventas de perfume aumentan en Navidad un 40%.

A la hora de elegir el perfume que nos traerán los Reyes Magos, muchos tenemos en cuenta su duración en nuestra piel, ya que a fin de cuentas se convierte en una de nuestras señas de identidad. Siguiendo los consejos adecuados - que nos ofrece Nutritienda - el olor puede permanecer durante horas en nuestra piel, independientemente de la intensidad del perfume. ¡Toma nota y tu aroma dejará huella este 2021!

1. Preparar la piel antes de rociar el perfume. Para que el aroma se fije mejor es importante saber que las moléculas de las fragancias se adhieren al manto de la epidermis, es decir, cuánta más nutrición tenga la piel más se adhiere, por lo que no olvides aplicarte una buena crema hidratante o aceite antes de echar el perfume en tu piel.

2. Elegir las mejores zonas para rociar el perfume. El olor durará más si se echa en zonas donde se nota el pulso, es decir, en el cuello, interior de las muñecas, parte interna de las rodillas... son zonas que harán que la duración sea mayor. Y si además se aplica un poco de vaselina antes mucho mejor.

3. Saber cuál es la mejor forma para rociar el perfume. No es lo mismo echarlo con vaporizador que sin él, el vaporizador hace que el olor aguante más tiempo en la piel, además de ahorrar producto ya que no se desperdicia. La distancia a la que se echa es otro punto clave, el secreto es aplicarlo a unos 30 cm. de la piel y de forma uniforme. Muchas personas tienen la costumbre errónea de echarse perfume en una muñeca y frotarse con la otra, esto es un error, es importante no frotar la piel una vez se haya echado ya que eso hace que se evapore y que el aroma no se prolongue en el tiempo, sin duda, es mucho mejor echarse un poco en cada muñeca.

4. Elegir un perfume con olores que duren. La mejor mezcla de la pirámide olfativa que hace que el olor dure más tiempo es la mezcla de flores y frutas, no tiene por qué ser un perfume que lleve los dos aromas, simplemente se puede mezclar el aroma de una crema hidratante con la del perfume. También es importante la base del perfume, el fondo de la fragancia es la clave, el almizcle, las maderas y el pachuli consiguen mayor duración que otros aromas.

5. Elegir un buen perfume. Con ello nos referimos a un perfume de calidad, puesto que hay muchas imitaciones que están hechas con ingredientes de mala calidad y que no perdurará el olor mucho tiempo. Da igual que sea un aroma intenso o una ?colonia de niños? lo importante es que sea de calidad.

6. Conservar correctamente los perfumes. Hay que evitar a toda costa guardar los perfumes en lugares con altas temperaturas, expuestos a los rayos solares o en sitios húmedos ya que esto afecta a la calidad y conservación de los mismos y por tanto, a su aroma. Lo ideal es guardarlo en un lugar seco, oscuro y frío, como un armario.