Cinco consejos para renovar tu armario y seguir las tendencias de forma sostenible

Con una bajada de temperaturas que ha llegado para quedarse en los próximos meses, cada vez apetece más añadir nuevas capas a nuestros outfits. Con la vuelta paulatina a las oficinas y la llegada del frío, para muchos es la hora de hacer el cambio de armario y poner nuestro vestidor a punto para el próximo invierno.

Nuestras ganas de seguir las tendencias de moda entran en conflicto con un interés cada vez mayor de los españoles por cuidar del planeta y ser más sostenibles en su día a día. Y es que, antes de la pandemia, el 60% de la población confesaba que estaba intentando tomar medidas para ayudar a frenar el cambio climático a través de pequeños cambios para contribuir a cuidar el medioambiente.

La industria textil tiene una importante huella ambiental y genera un 8% de los gases de efecto invernadero que se producen anualmente, un 10% de las emisiones globales de carbono y cerca del 20% de las aguas residuales. Para contrarrestar este efecto, y poder seguir la moda pero de forma más consciente y sostenible, Bulb nos da cinco consejos para esta temporada:

1/ Dale una segunda oportunidad a tu prenda preferida: en ocasiones, el tiempo hace mella en nuestra ropa y no podemos evitar su desgaste, pero no creas que no tiene arreglo. ¿Las polillas se han dado un festín con tu jersey más cómodo? Tu costurera de confianza puede ayudarte. ¿Tu camisa más bonita te queda grande o pequeña? Busca a un sastre para que la arregle. ¿O quizás tus botas para el otoño aparentan estar ya muy desgastadas? Aprende a usar cera natural para devolverles el brillo del primer día, tanto en calzado de mujer como de hombre. ¡Y también sirve para cuero sintético!

2/ Compra ropa de segunda mano: la ropa vintage está de moda y comprar prendas de segunda mano puede ser una gran idea para renovar tu armario. Además de completar tu outfit, reducirás tu huella de carbono y las emisiones de CO2, ya que estás reutilizando ropa y evitando la producción de nuevas prendas. Recuerda que todas las tendencias vuelven, así que estate atento a las tiendas y mercadillos de segunda mano o busca oportunidades en plataformas como Zalando, Vinted o Wallapop.

3/ Lava de forma consciente: la forma en la que lavas y secas tu ropa no solo te ayudará a ahorrar dinero en las facturas del agua y de la electricidad, sino que también ayuda a proteger el planeta. Se estima que cada lavado cuesta alrededor de unos 40 céntimos. Del total de energía que se consume, el 90% se gasta al calentar el agua. Este porcentaje se puede reducir, ya sea usando menos agua o bien empleando agua más fría. Incluso a la hora de planchar existen formas de ser más sostenible, como usar el vapor del agua cuando te duches para suavizar los pliegues de la prenda arrugada. Además, esperar hasta poder llenar la lavadora, lavar a temperaturas bajas o dejar secar la ropa al aire libre y no en secadora te puede hacer ahorrar unos euros que se notarán a final de mes.

4/ En tu armario, calidad antes que cantidad: invertir en prendas de buena calidad y atemporales es lo mejor para el planeta, ya que podrás utilizarlas por más tiempo y evitarás el aumento de residuos. La ropa hecha de materiales naturales y ecológicos como la seda, el algodón orgánico o el cáñamo también pueden contribuir a ayudar al medioambiente.

5/ Lo que entra por lo que sale: antes de añadir nada nuevo a tu armario esta temporada, haz limpieza en tu armario para ver lo que realmente necesitas y para encontrar viejas joyas de las que no te acordabas. Para no tener nada innecesario en tu armario puedes utilizar la técnica de lo que entra por lo que sale, es decir, cada vez que añadas una prenda nueva, tienes que quitar otra. Puedes venderlas online y sacar un dinero extra para adquirir una nueva prenda de ropa sostenible, hecha con materiales orgánicos.