El Consell avisa al Gobierno que les tendrá "enfrente" si perjudican a Valencia para que vuelvan empresas a Cataluña

Merino afirma que la cesión de la recaudación de impuestos a Cataluña "tiene visos de ser inconstitucional"

VALENCIA, 10 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Consell valenciano, Ruth Merino, ha advertido este viernes que, si entre las medidas puestas en marcha para fomentar el regreso de empresas a Cataluña --como contempla el acuerdo entre PSOE y Junts para la investidura--, "el Gobierno de España realiza alguna acción" por la que desde la Comunitat Valenciana se sientan "afrentados", el Ejecutivo central tendrá al Consell "enfrente".

Así se ha pronunciado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell que se ha celebrado este viernes, un día después de que se hiciera público el acuerdo entre PSOE y Junts para allanar la investidura al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Este acuerdo, entre otras medidas, incluye "un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años".

A este respecto, y preguntada por si el Consell ha debatido alguna medida para incentivar que las empresas mantengan su sede social en l Comunitat, Merino ha subrayado que el gobierno valenciano está trabajando por "hacer una comunidad atractiva para la inversión" gracias a las reducciones fiscales y a las medidas de "agilización de la administración y la eliminación de trabas burocráticas".

En ese sentido, Merinoa ha afirmado que las empresas que se trasladaron a la Comunitat "dentro del ejército de su libertad" van a encontrar, "ahora más que nunca", "una oportunidad para venir, crecer, crear riqueza y sentirse bien acogidas y con las puertas abiertas".

En ese sentido, la también consellera de Hacienda ha apuntado que las empresas, en el ejercicio de su libertad, "harán lo que consideren", pero en la Comunitat van a "sentirse acogidas".

Con todo, ha añadido: "Si el gobierno de España, en su afán por intervenir y por contentar siempre los mismos, realiza alguna acción por la que nos sentamos afrentados en este aspecto, desde luego nos va a tener enfrente".

Asimismo, sobre la posible cesión del 100% de la recaudación de los impuestos a Cataluña y si el Consell pediría la cesión de algún tributo, Merino ha criticado que en el acuerdo "se quiere un cupo vasco a la catalana" y que esto "tiene visos de que pueda ser inconstitucional"

"En cualquier caso, nosotros no estamos en eso. No vamos a entrar en esa transacción entre derechos constitucionales o valores constitucionales a cambio de dinero, de privilegios, independencia o amnistía como hacen otros", ha expuesto Merino.

Así, lo que el Consell quiere, según su portavoz, es "solucionar el problema del sistema de financiación, donde toca y como toca, no en comisiones bilaterales, no con acuerdos solamente con unos". No obstante, si hay alguna prebenda en beneficio solo de Cataluña, desde el gobierno valenciano serán "los primeros en reivindicar lo mismo o más para la Comunitat Valenciana, porque esta comunidad sí está infrafinanciada desde hace muchísimos años y no otras".