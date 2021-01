El conseller de Acción Exterior exige al TSJC que se pronuncie "lo más rápido posible" sobre la fecha de las elecciones

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

El conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Bernat Solé, ha exigido este jueves al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que se pronuncie "lo más rápido posible" sobre la fecha de las elecciones para dar certezas a la ciudadanía.

En una entrevista del canal 324 recogida por Europa Press, Solé ha explicado que si el TSJC anuncia su decisión el 8 de febrero, en medio de la campaña electoral, se estarían "comprometiendo entre 25 y 30 millones de euros que no serían recuperables".

Aun así, ha defendido que están preparados para celebrar los comicios el 14 de febrero, si así lo decide el TSJC, porque asegura que llevan meses trabajando en su organización, aunque insiste en que "es una irresponsabilidad" porque supondría poner a la gente en una situación muy arriesgada.

"No entendemos unas elecciones donde el derecho a votar no esté garantizado para todo el mundo", ha sostenido Solé, que ha asegurado que se llevarán a cabo todos los protocolos para evitar contagios de coronavirus y entiende que pueda haber una reducción de la participación por la situación de pandemia.

SOBRE SU INHABILITACIÓN

En referencia a la sentencia del TSJC que le ha inhabilitado por su papel en el 1-O cuando era alcalde de Agramunt (Lleida), ha considerado que la justicia actúa de manera arbitraria porque "muchos alcaldes que estuvieron aquel día al lado de la ciudadanía ni siquiera han tenido causa abierta y los que sí la han tenido se les ha archivado".

Solé ha asegurado que, mientras la sentencia no sea firme, seguirá trabajando "con toda la energía" para el Govern y también como diputado, y ha lamentado que no pueda presentarse a las elecciones como candidato a la circunscripción de Lleida.

"Estamos en un escenario en que la justicia acaba decidiendo quien puede ser presidente o no, quien puede ser candidato o no, quien puede ser conseller o no, e incluso la fecha de las elecciones. En una situación normal no deberíamos estar así", ha lamentado.