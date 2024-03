El Consenso de PwC mejora su previsión de PIB en 2024 al 1,7%, y espera que los tipos bajen del 3,5% en 2025

El 42,9% no cree que la IA vaya a destruir empleos a medio plazo y el 22% cuantifica la reducción de puestos por debajo de 10%

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Expertos y directivos del Consenso Económico y Empresarial de PwC prevén un crecimiento de la economía española este año del 1,7%, una décima más respecto a sus anteriores estimaciones, y proyectan un impulso del Producto Interior Bruto (PIB) en 2025 del 1,9%.

Así lo pronostica el Consenso Económico y Empresarial, correspondiente al primer trimestre del año, que elabora PwC desde 1999, a partir de la opinión de un panel de 450 expertos, empresarios y directivos. Esta encuesta, no obstante, se realizó antes de conocer las nuevas previsiones del Banco de España, que apuntan a un incremento del PIB este año del 1,9% y del 2% en 2025.

El Consenso refleja un cambio opinión de los panelistas sobre la coyuntura económica y un abandono de las posiciones pesimistas de finales del año pasado. Crecen del 32,6% al 45,9% los que califican el momento actual como bueno y aumentan por encima del 70% los que esperan que esta situación sea mejor o igual en el segundo trimestre de 2024. Para el próximo año, el 82% estima que la actividad tendrá un alza similar a este ejercicio.

Con todo, si se toma la media de las opinión de los panelistas sus previsiones apuntan a un crecimiento del PIB del 1,7% en 2024, y del 1,9% en 2025.

ESTIMAN QUE LA INFLACIÓN EN ESPAÑA CERRARÁ 2024 EN EL 2,5%.

Detrás de estas proyecciones se encuentra la esperada bajada de los tipos de interés por parte del BCE. El 53% de los expertos, directivos y empresarios esperan entre tres y cuatro bajadas de 0,25 puntos de aquí a junio de 2025, cuando creen que el precio del dinero pasará del 4,5% actual a situarse por debajo del 3,5%.

Eso sí, siempre y cuando la inflación siga dando señales de debilitamiento y el BCE perciba la necesidad de combatir la recesión en Alemania. En este sentido, los panelistas creen que la inflación en España cerrará 2024 en el 2,5%.

FALTA DE TRABAJADORES CUALIFICADOS Y DE DEMANDA

Pese a esta sensible mejora de las expectativas de crecimiento, los expertos, empresarios y directivos consideran que sigue habiendo dos problemas por los que no producen más o la economía no aumenta más.

Por un lado, el 56,1% consideran que la demanda esperada no es suficiente para incrementar la producción, mientras que el 32% cree que no se encuentran disponibles los trabajadores cualificados necesarios.

En cuanto a la situación de las familias, solo el 28% cree que es buena y la mayoría (66%) estima que es regular y que seguirá así los próximos seis meses.

En este contexto, el consumo permanecerá estable para el 64% de los encuestados, mientras que la demanda de vivienda experimentará una ligera mejoría: caen del 74,7% al 40% los que esperan que va a disminuir.

BUENAS PERSPECTIVAS SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS EMPRESAS

Sobre la situación económica-financiera de las empresas, el 52% la califica como buena y el 48% como regular. Nadie dice que sea mala. Y para el trimestre próximo el 73% espera que todo siga igual.

Se aprecia, además, un desplazamiento hacia opiniones más optimistas que en el Consenso de finales de año sobre la evolución de la inversión productiva, de las exportaciones y de la creación de empleo.

LA IA Y SU IMPACTO EN EL MERCADO LABORAL

El Consenso Económico y Empresarial, correspondiente al primer trimestre de 2024, está dedicado a conocer la opinión de los expertos, empresarios y directivos sobre la Inteligencia Artificial generativa y su impacto en el mercado laboral.

De sus respuestas se desprende que, a pesar de estar presente en todos los debates, su aplicación práctica está todavía "en mantillas", al menos, en España. Eso sí, una amplia mayoría (77,2%) cree que tendrá un gran impacto en la productividad y un 65,3%, en el mercado de trabajo. Por el contrario, no afectará significativamente a la equidad social.

El 80,4% no cree que la IA pueda en poner en riesgo la viabilidad de las empresas, y la opinión compartida por el 59,8% de los encuestados es que tendrá un impacto significativo en alguna de la áreas específicas de las compañías, pero que su alcance está todavía por determinar. Solo un 14,4% cree que revolucionará completamente su negocio.

Además, la opinión del 42,9% de los encuestados es que no va a conllevar la destrucción de empleo en el medio plazo, mientras que el 22% cuantifica la reducción de puestos de trabajo por debajo del 10%.

En cuanto a si esta tecnología va a generar nuevos empleos, el 53,1% no está seguro y cree que la IA va a transformar la naturaleza de ciertos trabajos y provocará una reconfiguración de la fuerza laboral.