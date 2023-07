El Constitucional admite a trámite el recurso de las ONG contra el cierre del 'caso Tarajal'

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado este lunes admitir a trámite el recurso presentado por varias ONG contra el cierre del caso sobre la tragedia ocurrida el 6 de febrero de 2014 en el espigón marítimo fronterizo de El Tarajal, que acabó con la muerte de 14 migrantes intentando acceder a territorio español, según informan fuentes jurídicas a Europa Press.

La Sala Segunda ha dado curso a la impugnación presentada por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Asociación pro Derechos Humanos de España, la Asociación Observatori de Drets Humans, la Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes y la Asociación Sociedad Humana contra la decisión que adoptó en junio de 2022 el Tribunal Supremo de avalar el archivo de la causa.

De esta forma, se ha corregido el error de la semana pasada, cuando la Sección Cuarta --formada por los magistrados María Luisa Balaguer, Ramón Sáez y Enrique Arnaldo-- dictó una providencia acordando la admisión a trámite sin que existiera la unanimidad requerida para ello, ya que Arnaldo se oponía, lo que obligó a elevar el asunto a la Sala Segunda, donde finalmente se ha confirmado la decisión inicial.

Las fuentes consultadas detallan que la admisión a trámite se ha decidido por cuatro votos a favor, los de los cuatro magistrados progresistas que conforman la Sala Segunda --Inmaculada Montalbán, Laura Díez, Balaguer y Sáez-- y los dos en contra de sus compañeros del sector conservador César Tolosa y Arnaldo. Además, han acordado elevar el asunto al Pleno del tribunal para que decida sobre el fondo del recurso.

RECORRIDO JUDICIAL

Las pesquisas judiciales arrancaron en 2014 dirigidas contra 16 guardias civiles y, cinco años después, el caso se situó a un paso de juicio por delitos de homicidio por imprudencia grave con resultado de muerte y denegación de auxilio, descartándose los de lesiones y prevaricación que venían investigándose. Tras un recurso de la Fiscalía, el caso se archivó al completo porque el Ministerio Público no veía delito y no había acusación particular ('doctrina Botín').

Las ONG acudieron a la Audiencia de Cádiz para intentar reabrir el procedimiento, pero en julio de 2020, ratificó el cierre de la causa al no apreciar "relación de causalidad" entre la actuación de los agentes y "los fallecimientos por ahogamiento y lesiones" que se les pretendía imputar. Los magistrados consideraron que, más allá de algún "matiz de anormalidad", no existió "indicio alguno de desviación o extralimitación" en su comportamiento.

Ante esta nueva negativa, las ONG llamaron también a las puertas del Supremo, que confirmó el archivo del caso concluyendo que no podía entrar siquiera a estudiarlo porque era anterior a la reforma procesal de 2015.

Cabe recordar que el Constitucional tiene pendiente un segundo recurso relacionado con la tragedia de El Tarajal. El que plantean las familias de las víctimas para que se identifiquen y entreguen los restos mortales de sus seres queridos.