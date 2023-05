El Constitucional pospone hasta después del 28M el debate sobre la admisión a trámite de los recursos por los ERE

El asunto se incluyó en un primer orden del día pero se ha retirado del definitivo para no irrumpir en campaña

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Constitucional (TC) ha retirado del orden del día de su próximo Pleno, cuyo inicio está previsto para el 22 de mayo, la deliberación sobre la admisión a trámite de los recursos presentados por los ex presidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves, entre otros, contra las condenas recibidas por el 'caso ERE', lo que supone posponer este debate hasta después de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que, aunque en el orden del día de la Sala Segunda del TC figuraba el estudio sobre la admisión a trámite de los recursos de Griñán, Chaves y los ex consejeros andaluces Magdalena Álvarez y Antonio Fernández García, finalmente este punto ha sido retirado.

Las citadas fuentes explican que este asunto se incluyó inicialmente como una propuesta interna, previa a la aprobación del orden del día definitivo, del que se han quitado para no abordar un tema conflictivo en plena campaña electoral para el 28M.

La corte de garantías suele regirse por la norma no escrita de evitar pronunciarse sobre asuntos políticos en el marco de contiendas elecciones. No obstante, cabe recordar que la admisión a trámite no implica manifestarse sobre el fondo del asunto.

Este paso implica que la admisibilidad a trámite de los recursos contra la sentencia de los ERE no se estudiará hasta pasada la cita con las urnas. La magistrada responsable de estas ponencias es la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, en cuyas manos recayó la primera impugnación, la presentada por Álvarez.

La defensa de Griñán ya anunció el pasado julio que solicitaría al TC que le amparara frente a la sentencia de la Audiencia de Sevilla, y las posteriores negativas del Tribunal Supremo a revocarla, que le condenó a 6 años y un día de cárcel por delitos de prevaricación y malversación. Su defensa formalizó recurso el pasado abril.

Entretanto, la Audiencia de Sevilla ha pedido un nuevo informe forense que determine si el tratamiento farmacológico y de rehabilitación que le queda a Griñán por el cáncer de próstata que padece "es compatible con el ingreso en prisión". El pasado enero, la sede judicial suspendió el ingreso en prisión del ex presidente andaluz para que pudiera completar su tratamiento de radioterapia, que --según una nueva documentación aportada por la defensa-- ya ha concluido.