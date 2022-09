El constitucionalismo catalán recuerda su unidad en otoño de 2017 pero se divide ante el diálogo

Fernández relata que el PP catalán pidió a Rajoy aplicar el 155 ante los plenos del 6 y el 7 de septiembre

BARCELONA 7 (EUROPA PRESS)

El PSC, Cs y el PP catalán han recordado este miércoles la unidad del constitucionalismo catalán frente a la aprobación de las leyes de desconexión antes del 1-O en otoño de 2017, pero han mostrado sus diferencias ante la vía del diálogo con el independentismo que defienden los socialistas.

Así lo han defendido el diputado del PSC David Pérez; el líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, y el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, en una mesa redonda organizada por Societat Civil Catalana (SCC) en el quinto aniversario de los plenos del 6 y el 7 de septiembre de 2017, en la que también ha participado el exdiputado de Cataluña y Sí que es Pot Lluís Rabell.

En la mesa, moderada por el delegado de 'El Mundo' en Cataluña, Iñaki Ellakuría, los cuatro diputados han recordado la coordinación entre sus fuerzas en el Parlament en esos plenos y en la Mesa, aunque Pérez, Carrizosa y Fernández han apuntado que a día de hoy sería "difícil" repetir esa unidad.

"Como lo que estaba pasando era tan grande, tan fuerte e impensable, el PP, PSC, Cs y los comuns actuaron de manera coordinada para impedir que todo aquello pudiera llegar a pasar", ha dicho Pérez, que ha defendido que el independentismo infravaloró al constitucionalismo y la reacción del Estado.

Carrizosa ha coincidido en señalar esa unidad, pero ha reprochado a los socialistas que, desde el Gobierno, no contrarresten el discurso independentista: "No hay un contrarrelato. No tenemos la fuerza suficiente, por mucho que Cs y el PP catalán queramos levantar la bandera de que este relato es tóxico, si se les valida después desde las instituciones del Estado".

Fernández ha defendido que, aunque estén de acuerdo con dialogar, no hay que hacerlo con quienes llaman fascista al Estado, en sus palabras, y ha advertido de que si se les vuelve a "rearmar y a dar posibilidades, lo van a volver a hacer y no por canales democráticos".

EL DIÁLOGO

Frente a ello, Pérez ha asegurado que los líderes independentistas se arrepienten del 6 y 7 de septiembre de 2017, porque no se ha repetido, y ha reivindicado el diálogo: "Creo que podemos conseguir una estrategia, un diálogo, unas formas de hacer política que sirvan para que este enfrentamiento no se vuelva a producir".

La intervención de Pérez ha sido interrumpida cuando criticaba que el Tribunal Constitucional (TC) anulara parte del Estatut por un asistente que le ha llamado 'manipulador' y otro que le ha acusado de "contar la versión oficial y no la real".

Por su parte, Rabell ha defendido la reacción de la izquierda histórica ante las leyes de desconexión y el 1-O, encarnada, a su juicio, en la intervención del entonces diputado de Catalunya Sí Que es Pot Joan Coscubiela, y ha reivindicado "avanzar hacia una España federal".

EL 155

Los cuatro diputados también han recordado cómo entonces empezaron los contactos entre PP, Cs y PSOE sobre si aplicar a Cataluña la suspensión de la autonomía del 155 de la Constitución española, como finalmente ocurrió cuando el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, declaró la independencia tras el 1-O.

Fernández ha explicado que el PP catalán defendía aplicar el 155 ante los plenos de las leyes de desconexión; sin embargo --ha relatado-- el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy prefirió esperar para preservar el pacto constitucional y asegurar el apoyo del PSOE, que pedía una suspensión "más light" de la autonomía, y Cs, que pedía convocar inmediatamente elecciones.

Carrizosa ha mantenido que en septiembre de 2017 tuvo la percepción de que el Gobierno no se creía que el independentismo presentara finalmente las leyes de desconexión --un miembro del equipo de la exministra Soraya Sáenz de Santamaría les aseguró que no lo harían, ha dicho--.

Aun así, ha convenido en que, pese a que entonces defendieron adoptar medidas de inmediato e instaron a pedir cautelares ante el TC, preservar el pacto constitucional era un "argumento fuerte" para esperar.

Pérez también ha defendido la postura del PSOE ante la aplicación del 155, y ha relatado que, cuando en la Mesa advirtieron a los diputados independentistas sobre las posibles consecuencias del proceso independentista, le contestaron que "no meterían a dos millones de personas en la cárcel".

Al clausurar el acto, la presidenta de SCC, Elda Mata, ha agradecido a los diputados su labor el 6 y el 7 de septiembre, y ha advertido: "Cuando el enemigo avisa con el 'ho tornarem a fer' es de insensatos taparse los ojos y los oídos; que no nos vuelvan a pillar con la guardia baja".

El acto se ha celebrado en la sede del Icab en Barcelona y han asistido más de un centenar de personas, entre ellos diputados de Cs en el Parlament y dirigentes del PP catalán.