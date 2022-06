La contracumbre de la OTAN arranca hoy con amplio papel de IU y un mensaje contra la subida del gasto militar

Podemos tendrá un papel discreto y el colofón será una manifestación en Madrid para expresar el rechazo a la Alianza Atlántica

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La plataforma estatal 'OTAN No' despliega el viernes y sábado la conferencia alternativa por la paz, en oposición a la cumbre de la Alianza Atlántica de finales de mes, y que contará con un amplio respaldo de dirigentes de IU y también de Podemos, pero con cargos de perfil bajo.

De esta forma, en el auditorio 'Marcelino Camacho' de CCOO se desplegarán distintos paneles contra el aumento del gasto armamentístico como se planteará en la Cumbre de la OTAN, reflexionarán sobre mecanismos se seguridad desmilitarizada, la crisis alimentaria o el cambio climático, entre otros aspectos.

El colofón será el domingo a través de una manifestación en Madrid para expresar su rechazo a la Alianza Atlántica e incluso demandar su disolución, como recoge el manifiesto unitario de las organizaciones que conforman la plataforma.

Entre los participantes a este evento habrá una nutrida representación de IU, como es el secretario de Estado para la Agenda 2030 y líder del PCE, Enrique Santiago, la portavoz federal de la formación, Sira Rego, la integrante de la Ejecutiva de IU Eva García Sempere el eurodiputado Manu Pineda, y el responsable del área Internacional, Jon Rodríguez.

DISCRETO PAPEL DE PODEMOS

Mientras, en el caso de Podemos se ha optado por un perfil más bajo para la contracumbre, pese a que comparten el espíritu antimilitarista de los actos, e intervendrán dentro de las jornadas la diputada en el Congreso Lucía Muñoz y el secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular, Alejandro Zapico.

En el caso de la manifestación se prevé la asistencia de Santiago y Rego por parte de IU mientras que el ministro de Consumo y su coordinador federal, Alberto Garzón, ha señalado que no sabía si iba a asistir a alguno de los actos de esta contracumbre.

Del lado morado, todo apunta a que habrá alguna representación de Podemos en esta manifestación, como indican fuentes de la formación, aunque aún no está definida. En todo caso será un cargo intermedio y en ningún caso de las ministras Irene Montero e Ione Belarra ni primeros espadas, dado que aunque apoyan el espíritu antimilitarista del evento, no quieren generar controversias con el ala socialista de la coalición.

Entre las organizaciones que impulsan esta cumbre alternativa figuran Ecologistas en Acción Madrid, Marea Ciudadana, Solidaridad Obrera, Desarma Madrid, OTAN No Madrid, la coordinadora 25S, CCOO, 'Fridays for Future', 'Transform Europe', Greenpeace, la Federación Internacional de Mujeres, el Foro de Sao Paulo, 'Rebelión o Extinción', el Frente Polisario, el Consejo Mundial por la Paz, el Foro Social Europeo de fuerzas sociales y sindicales, la Federación Democrática Internacional de Mujeres y la Federación Rosa Luxemburgo, entre otros.

LA OTAN: "OBSTÁCULO PARA LA PAZ"

Uno de los coportavoces del colectivo y exeurodiputado de IU, Willy Meyer, destacó que la cumbre alternativa pondrá de relieve que la OTAN es "un obstáculo para la paz, para un marco de seguridad desmilitarizado y para reducir los presupuestos militares".

También criticó que uno de sus puntos sea la denominada estrategia "OTAN 360 grados" y que, a su juicio, supone otorgarle capacidad para "poder intervenir en todo el mundo sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU", lo que contraviene el derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas".

Frente a ello, criticaran el compromiso de elevar un 2% el presupuesto militar e incidirán en la recuperación de la Carta de París y los Acuerdos de Helsinki, que consagraban la inviolabilidad de las fronteras, el rechazo al uso de la fuerza armada y de toda injerencia a asuntos internos de las naciones.

MANIFESTACIÓN EL DOMINGO

La jornada final será la manifestación del domingo, con un recorrido desde Atocha a Plaza de España, para mostrar la oposición a todas las guerras, el compromiso con la paz y abanderar de nuevo el mensaje de 'OTAN No'.

Así, la cabecera de la marcha estará compuesta por la pancarta 'No a la guerra, no a la OTAN y por la paz', junto a otras dos lemas destacados dentro de la manifestación como son 'No a los presupuestos militaristas. Vuestras guerras no las pagamos' y 'Bases (militares) fuera'.

También se procederá a la lectura del manifiesto unitario de la plataforma estatal, que apuesta por la disolución de la OTAN e impulsar un nuevos sistema de seguridad desmilitarizado, un llamamiento a la renuncia a la violencia como medio de resolución de conflictos, reconvertir toda la industria militar y reorientar los gastos armamentísticos para reforzar las políticas públicas en salud, educación, vivienda, cuidados e igualdad.