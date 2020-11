Coordinador de diputados andaluces del PSOE defiende sobre Bildu que "todos los partidos son iguales" en democracia

SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)

El coordinador de los diputados socialistas andaluces en el Congreso y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, José Antonio Rodríguez Salas, ha defendido este lunes, al ser preguntado por Bildu, que "todos los partidos son absolutamente iguales en un país en el que se presentan a elecciones en democracia".

Así lo ha indicado el dirigente socialista en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, a preguntas de los periodistas por el hecho de que Bildu haya rechazado junto a otros partidos las enmiendas a la totalidad que se habían presentado al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 que ha elaborado el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

Rodríguez Salas ha querido dejar claro que lo que se ha votado recientemente en el Congreso de los Diputados ha sido el "rechazo" a dichas enmiendas a la totalidad y que, así, pueda continuar la tramitación de los Presupuestos, y ha subrayado que han sido "13 partidos" los que han votado en contra de esas enmiendas.

Tras defender que "todos los partidos son absolutamente iguales" en democracia cuando concurren a elecciones, ha comentado que ahora mismo "lo más importante que hay en el país" son los PGE, para que, con ellos, se puedan atender cuestiones tan importantes como la sanidad, los expedientes de regulación de empleo (ERTE), las prestaciones por desempleo o la educación, según ha enumerado.

En esa línea, ha incidido en la importancia de "sacar adelante" esos Presupuestos, y ha defendido el valor del "consenso" para ello, aunque "a la derecha y a la ultraderecha no le encanta" eso, sino "rechazarlo absolutamente todo, porque son así", según ha opinado.

Ha añadido que "se trata de escoger a todos los partidos" para aprobar las cuentas del año que viene y que éstas cuenten con "el mayor consenso posible", y sobre el apoyo concreto que de Bildu puedan recibir los Presupuestos ha comentado que "una cosa son actitudes que puedan tener" desde dicho partido y otra son los propios PGE, que "son para todos los ciudadanos que lo están pasando muy mal" en esta crisis.

"NO HEMOS PACTADO NADA" CON BILDU

Además, ha señalado que desde el PSOE "no hemos pactado nada" con Bildu, pero "no nos podemos negar a recibir un voto a unos Presupuestos", de forma que "si ellos --los diputados de Bildu-- quieren votarnos, los votos llegan, no hay más", según ha manifestado.

De igual modo, ha señalado que Bildu es actualmente "un partido legal, que tiene una estructura, que lo han votado ciudadanos", y ha reivindicado la labor del anterior Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero para lograr el fin de ETA antes de añadir que "para avanzar no podemos estar siempre mirando hacia atrás, porque entonces lo que estás consiguiendo es que no avancemos en los valores, en la convivencia".

Rodríguez Salas ha indicado que él, como diputado, debe "procurar que cuantos mayores" sean los apoyos que reciban los Presupuestos entre los grupos parlamentarios, "más garantías tenemos de que beneficiarán a todos los españoles".

Ha comentado que a él lo que le "preocupa" ahora es la gente que está en paro, que no podrían cobrar los ERTE si no se aprueban los Presupuestos, o que, sin éstos, no se puedan "desarrollar los fondos que vienen de Europa" por la crisis del coronavirus, y ha concluido que lo que los socialistas están intentando es "sacar adelante los Presupuestos", que es lo que va a "afectar directamente a la ciudadanía", y "no estamos pactando otras cosas".

De igual modo, preguntado sobre el rechazo del PSOE-A que dirige Susana Díaz al proyecto de Presupuestos andaluces para 2021 que ha aprobado el Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs), Rodríguez Salas ha subrayado que la secretaria general de los socialistas andaluces "en primera instancia" se mostró "favorable a apoyar" esas cuentas, pero ha apostillado que las que finalmente ha aprobado la Junta son "retrógradas", en un momento además en el que Andalucía es "la comunidad que está más regresiva en el tema del coronavirus".

"CAMPAÑA DE DESINFORMACIÓN" CONTRA LA 'LEY CELAÁ'

Por otro lado, sobre la Lomloe, más conocida como 'ley Celaá' por el apellido de la ministra de Educación que la ha impulsado, Rodríguez Salas ha defendido que se ha aprobado en el Congreso con mayoría absoluta, y "cubre un espectro muy importante para afrontar una necesidad imperiosa" en la actual "crisis total" que vive España, en la que "los niños de este país no están preparados para afrontar una educación a distancia".

De igual modo, ha argumentado que contra esta ley se ha generado "una campaña de desinformación perfectamente orquestada" diciendo "que el Gobierno quiere acabar con la educación concertada", cuando eso "no es cierto", según ha querido dejar claro.

Ha añadido que esas "campañas sesgadas" contra la ley "están llevándonos a una situación límite que es generar más rechazo a una ley que no está eliminando la educación concertada", y sobre las movilizaciones de este domingo en distintas capitales españolas, ha apuntado que el hecho de que "miles de personas estén en la calle no quiere decir que haya un rechazo generalizado a la ley".

"Ha habido una campaña de desinformación perfectamente orquestada para calentar los ánimos de las personas", según ha insistido Rodríguez Salas, que ha añadido a renglón seguido que no todas esas personas se han leído el "contenido literal" de la ley, en el que se aprecia "un proceso muy importante para generar confianza en un sistema educativo que tiene que ser modernizado", según ha sostenido.

Además, el representante socialista ha comentado que la 'ley Celaá' "da la libertad de elegir" a las familias el centro al que llevar a sus hijos, y "esa es la gran diferencia con la 'ley Wert'", la Lomce que aprobó el Gobierno del PP de Mariano Rajoy, según ha añadido.