El coordinador de IU en Madrid acusa a Zelenski de ser "un peligro para la paz" y "heredero de un golpe de estado"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El coordinador de IU en Madrid y secretario general del PCM, Álvaro Aguilera, ha criticado este martes la postura de su partido en redes sociales y ha acusado al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, de ser "peligro para la paz y para su pueblo" además de "heredero de un golpe de estado".

"Lo siento pero no. Esto no. Zelenski es un peligro para la paz y su pueblo. Heredero de un golpe de estado que ilegalizó al Partido Comunista y a 11 partidos más. Me da igual que los medios le hayan construido traje de Cid Campeador", ha apuntado en su cuenta de Twitter, donde ha reclamado que haya debates en los órganos internos sobre la posición ante Zelenski.

Su mensaje en redes sociales ha concluido con un "no en mi nombre" y ha sido compartido por la cuenta de IU Madrid y varias agrupaciones locales del PCM.

A nivel nacional, IU ha expresado su respecto institucional al presidente de Ucrania ante su intervención esta tarde en el Congreso, pero ha criticado su decisión de suspender la actividad de partidos de la oposición mientras dure la ley marcial en el país, así como la ilegalización del Partido Comunista.

También ha vuelto a denunciar la invasión rusa y ha reclamado una investigación internacional independiente sobre crímenes de guerra, en alusión a las imágenes difundidas sobre la ciudad ucraniana de Bucha, para dirimir responsabilidades.

A través de varios comentarios en redes, la formación ha trasladado su "absoluto respeto institucional" hacia Zelenski y su solidaridad con su pueblo, máxime cuando Ucrania se encuentra invadida por una "potencia extranjera como es Rusia.

Y es que IU recalca que desde que se iniciara la ofensiva rusa, ha denunciado la vulneración del derecho internacional que supone y ha exigido "su fin inmediato".

Sin embargo, esta posición de respeto no implica que sean críticos con algunas medidas emprendidas por el mandatario ucraniano y ha aludido concretamente a la suspensión de actividad de una decena de partidos políticos, lo que "vulnera los derechos civiles" de los ucranianos, sumado a la "ilegalización" del Partido Comunista del país y el "ataque" a sindicatos ya iniciado por el expresidente ucraniano Petró Poroshenko.

"GESTO ANTIDEMOCRÁTICO INACEPTABLES EN UN PAÍS ASPIRANTE A LA UE"

"Estos gestos antidemocráticos son inaceptables en un país aspirante a la UE", ha lamentado la formación mediante sus mensajes en redes.

Por otro lado, ha reiterado su apoyo a la población civil víctima del conflicto en todo el territorio y ha exigido la aplicación del derecho internacional humanitario.

Finalmente, IU ha destacado que se necesita "urgentemente el fin de la guerra con una salida diplomática y la puesta en marcha de un sistema de seguridad colectiva europeo. Por tanto, reclama a España y a la Unión Europea que "acompañen las negociaciones entre las partes y continúen garantizando la acogida de las personas refugiadas".

GARZÓN: ZELENSKI "HA PUESTO VOZ AL SUFRIMIENTO DE SU PUEBLO"

Mientras, el ministro de Consumo y coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha destacado que la intervención del presidente de Ucrania en el Congreso, Volodimir Zelenski, ha puesto "voz al sufrimiento" de su pueblo y ha reclamado que finalice la "agresión imperialista de Rusia".