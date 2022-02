Córdoba acoge el estreno nacional de la película documental sobre la historia del PCE, 'Parias de la tierra'

CÓRDOBA, 16 (EUROPA PRESS)

Los Cines Guadalquivir de Córdoba acogen este jueves a partir de las 20:00 horas el estreno, a nivel nacional, del largometraje documental sobre la historia del PCE, 'Parias de la tierra', bajo la dirección y producción de Rosa Valiente y Rodrigo Bazzano, con banda sonora de Juan Bardem y narración de Petra Martínez.

Así lo han dado a conocer este miércoles en rueda de prensa el secretario de Memoria Democrática del PCE, Mauricio Valiente; el secretario general del PCA, Ernesto Alba, y el responsable de Memoria Democrática del PCA en Córdoba, Miguel Ángel Peña, detallando éste último que el documental se ha financiado "a través micromecenazgo, con motivo del centenario del PCE", pues en la película se hace un recorrido desde la creación del partido en 1921 hasta la actualidad.

En cuanto a la relación del documental con Córdoba, ha explicado que "hay dos testimonios de personas de Córdoba que articulan el documental, como son Isabel Amil y Ernesto Caballero, además de que en el documental aparecen imágenes inéditas de Julio Anguita".

Por su parte, el secretario general del PCA, Ernesto Alba, ha señalado que el documental "sirve para completar un archivo histórico, el que le corresponde a un partido centenario como es el PCE, y al final lo que nos viene a plantear es que hablamos de 100 años del PCE, 100 años de lucha, de mucho esfuerzo y de mucho trabajo de miles y miles de personas, afiliadas al PCE, que a lo largo de 100 años lo han dado todo en su vida para tener un país mucho mejor".

En este sentido, ha argumentado que "no se entiende la historia contemporánea, no se entiende el siglo XX en España sin el papel del PCE, y no se entiende desde el punto de vista de lo que ha simbolizado el siglo XX y el papel del PCE, desde la República, la dictadura, la transición y la propia democracia".

Pero lo importante, según ha subrayado Alba, es que "el documental sirva a generaciones de jóvenes, también, para entender lo que ha sido la militancia, que es además uno de los elementos que mejor recoge el documental", que, igualmente, sirve "para hacer valer el papel del Partido Comunista hoy, sobre todo en estos momentos en Andalucía", donde el Gobierno de Juanma Moreno "nos está llevando a una Andalucía que está deteriorando uno de los mayores valores que tiene la gente trabajadora, como son sus servicios públicos".

Esa situación, según ha opinado, "requiere de otro esfuerzo más, como tantos que ha hecho el PCE, para la constitución de un frente amplio, que ensanche el espacio de Unidas Podemos, y desde ahí el papel del PCE seguirá siendo un papel de pegamento".

Por su parte, Mauricio Valiente ha dicho que 'Parias de la tierra' es una película "que muestra la historia del PCE, pero que también forma parte de la historia de la recuperación de la memoria democrática", teniendo en cuenta que "es una película testimonial, que recoge las experiencias vividas por muchísimas mujeres y hombres, a través de su militancia en el PCE, y que han contribuido a la mejora de las condiciones de vida de la mayoría social de nuestro país, a la lucha por las libertades y a la democracia".

En consecuencia, el documental "no solo es un reconocimiento a los 100 años del PCE, sino que también es un instrumento de concienciación. Esperamos que pueda verse a partir de mañana en los cines comerciales de todo el país, sobre todo para que los jóvenes entiendan que como hoy las libertades y los derechos no llueven, ni llovieron desde el cielo, sino que han sido el resultado del compromiso de miles de mujeres y hombres, que arriesgaron mucho".