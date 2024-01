Córdoba llamará la semana que viene al secretario de Estado de Medio Ambiente por la falta de agua potable

CÓRDOBA, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Córdoba y de la Empresa Provincial de Aguas SA (Emproacsa), Salvador Fuentes (PP), ha anunciado este viernes que llamará "el lunes o el martes" de la semana que viene al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, o a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, con "absoluta cordialidad" para que visiten el Norte de Córdoba y abordar las actuaciones a realizar ante la falta de agua potable que afecta a más de 80.000 personas.

Así lo ha manifestado Fuentes en respuesta a preguntas de los periodistas después de que Morán haya expresado este pasado jueves en Villanueva de Córdoba, en un encuentro con agentes públicos y privados para buscar soluciones a los problemas de déficit hídrico en la zona, que el Gobierno está "en condiciones de aportar un compromiso de financiación para la ejecución de la modernización del sistema de tratamiento de agua potable" en La Colada, además de afirmar que "la planificación hidrológica hasta 2027 incluye la conexión Puente Nuevo con Sierra Boyera dentro de las posibilidades".

En este contexto, Fuentes ha abrazado las palabras del secretario de Estado, ya que "viene a poner encima de la mesa su granito de arena" a la hoja de ruta que se marcó la Diputación en la reunión de Alcaracejos (Córdoba), todo ello de la mano de los alcaldes, de la Junta de Andalucía y de las mancomunidades.

Esa propuesta, ha recalcado Fuentes, se refiere a la instalación de una "potabilizadora de última generación" con una inversión de "cuatro millones" y "cinco proyectos", que "ahí están". "Que viene y considera el secretario de Estado, que es mi secretario de Estado", que van a "apoyar la potabilizadora de Sierra Boyera", lo "abrazo", ha celebrado el presidente provincial.

Igualmente, respecto al trasvase de Puente Nuevo-Sierra Boyera, Fuentes ha asegurado que si Hugo Morán "se lo va a plantear" le pego "otro abrazo le pego", a lo que ha añadido que, en cualquier caso, el Norte de la provincia de Córdoba "no puede esperar al 2027", sino que "hay que hacerlo ya".

Así las cosas, el presidente de la Diputación ha afirmado que "el día que quiera" el secretario de Estado o la propia ministra le tienen a su "entera disposición las 24 horas" para visitar La Colada, Sierra Boyera y Puente Nuevo, así como para conocer "la propuesta del proyecto de Los Pelayos", en la que "estamos trabajando" para "construir el trazado media para intentar aliviar esos dos grupos de electrógenos", con el objetivo de que el Gobierno de España le de su opinión para planificar y coordinar

Sin embargo, el presidente de Emproacsa ha lamentado que ha "echado en falta" la llamada del Gobierno "cuando hemos tenido problemas, cuando se cortó el abastecimiento en los grupos del electrógenos porque uno se paró", aunque se ha mostrado abierto a ir a "donde haga falta" para hablar con Morán porque su objetivo es "que no volvamos a sufrir los episodios de dolor que está sufriendo 80.000 personas y que sean resultados estructurales", dado que "hay magníficos técnicos" que "se están dejando el alma".

Respecto a la posible aportación del Gobierno central para la potabilizadora de Sierra Boyera, Fuentes ha señalado que sería para la segunda fase de la actuación, pues "necesita una gran inversión, como mínimo de nueve millones de euros, si vamos a hacer una gran potabilizadora para tres pantanos", pero, hasta ahora y "gracias al auxilio" de la Junta "sacamos cuatro millones de euros".

"NI CONVOCATORIA FORMAL NI LLAMADA"

Por otro lado, después de que PSOE e IU hayan afeado que los representantes institucionales del PP en la Junta, en la Diputación de Córdoba y en los ayuntamientos del Norte no acudieran este pasado jueves a la reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, entre otras autoridades, en Villanueva de Córdoba para abordar la problemática del agua, Fuentes ha afirmado que "no hubo convocatoria formal ni ninguna llamada".

"Yo no voy a entrar en descalificaciones", ha asegurado el presidente de Emproacsa, quien ha insistido en que "he tendido la mano al secretario de Estado y a la ministra", añadiendo que no puede "perder ni un minuto" en criticar a otros partidos porque "tengo que dar soluciones a los vecinos de Córdoba".