El Coronavirus no puede con el aguacate, cuyo consumo ha crecido un 15% este año

El aguacate se ha convertido en uno de los alimentos preferidos en nuestras casas. Sus propiedades beneficiosas para la salud, su delicioso sabor y las múltiples combinaciones y recetas que se pueden hacer de este fruto, han hecho de este superalimento uno de los claros vencedores - en cuanto a consumo se refiere - del año que estamos a punto de terminar.

Según se acaba de anunciar en el AVOForum, organizado por la Organización Mundial del Aguacate (WAO), se ha producido un incremento del consumo de aguacate de un 15% en Europa, superando los obstáculos de 2020 y convirtiéndose en una de las frutas del año, con la que no ha podido ni siquiera una pandemia como la del Covid-19.

La conocida como celebrity de los frutos sigue conquistando los paladares y no hay pandemia que se le resista. En lo que va de año, se han suministrado en Europa un total de 700 millones de kilos, 100 millones de kilos más con respecto al año pasado. El aguacate se ha convertido durante la crisis sanitaria en el nuevo "comfort food" saludable, la comida reconfortante que ayuda a alimentar el cuerpo y darnos placer. Esto lo convierte en un aliado perfecto para ayudarnos a mantenernos sanos y llevar vida activa.

Los datos de búsquedas online también demuestran que el aguacate ha llegado para "quedarse en casa". Y es que la búsqueda de "recetas de aguacate" en internet se disparó durante el confinamiento, siendo la semana del 19 de abril el pico más alto en todo el año. Y entre las regiones de España que más AVOlovers tuvo en 2020, Asturias, Castilla-La Mancha, Galicia, Castilla y León y Madrid ocupan los primeros puestos en el ranking de comunidades que más recetas de aguacate han buscado.

"Durante la pandemia son muchos los que han comenzado a prestar más atención a su dieta y a acudir a alimentos que fortalezcan su sistema inmunológico. El aguacate, combinado con una alimentación equilibrada y una vida activa, es el mejor amigo de nuestro organismo y satisface los nuevos hábitos y necesidades de los consumidores en 2020", declara Xavier Equihua, CEO de La Organización Mundial del Aguacate.

Así que, si todavía no sois Avolovers, no os lo penséis más y rendiros a este superalimento que, cada vez más, se está convirtiendo en un imprescindible de todas nuestras despensas. Y si ya sois fans de esta fruta no os perdáis el libro de recetas dedicado a este superalimento, "El maravilloso mundo de la cocina con aguacates", que nos trae unas originales recetas con las que probar el aguacate de una manera que nunca habriáis pensado y que, sin duda, ¡os hará repetir!