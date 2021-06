Corporación Financiera Alba abonará un dividendo complementario de 0,50 euros el próximo 25 de junio

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El consejo de administración de Corporación Financiera Alba ha acordado abonar un dividendo complementario del ejercicio de 2020, a razón de 0,50 euros por acción el próximo 25 de junio, según ha informado la empresa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El reparto de dicho dividendo, unido al dividendo a cuenta distribuido el paso mes de octubre --a razón de 0,50 euros por acción también--, supone el reparto de un euro por acción con cargo al ejercicio social del año pasado.

El abono se llevará a efecto el próximo 25 de junio, siendo la última fecha de negociación con dividendo ('last trading date') el 22 de junio, la fecha de cotización ex dividendo ('ex rate') el 23 de junio y la fecha de registro ('payment date') el 24 de junio.

En 2020, la entidad financiera registró pérdidas de 95 millones de euros, frente al beneficio neto de 179 millones que obtuvo un año anterior, como consecuencia de la crisis de Covid-19, que perjudicó a sus participadas en la actividad y en el deterioro de algunos de sus activos.