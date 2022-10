Corredor anuncia que el nuevo Plan de Sostenibilidad de Redeia afectará a la retribución de los directivos

El Gobierno afirma que la posición energética de Europa no sería tan débil si hubiese apostado más y antes por la transición energética

La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ha anunciado este martes que el nuevo Plan de Sostenibilidad 2023-2025 que el Consejo de Administración de la compañía aprobará, previsiblemente, el próximo martes, estará vinculado a los objetivos gerenciales de forma cuantitativa y afectará a la retribución de los directivos.

El plan, que contará con 87 objetivos y 190 acciones, "hace una cosa muy relevante que pone muy nervioso al equipo directivo, que es vincular a los objetivos gerenciales, cuantitativamente", de manera que "ya no es una apreciación discrecional o subjetiva de un desempeño", ha declarado Corredor, que ha adelantado que "esto afecta a la retribución de los directivos".

Así lo ha explicado en la apertura de las Jornadas de Sostenibilidad 2022 que Redeia celebra esta semana en Madrid, donde ha mencionado los aspectos más destacados del plan, como la descarbonización de la economía o el apoyo a la cadena de valor para que los proveedores incorporen los mismos estándares de sostenibilidad que la compañía.

También ha mencionado "la contribución al desarrollo del entorno con foco en la innovación social sobre el territorio" y la intención de anticipar el futuro de cara a 2050 para determinar de qué manera el desarrollo de la actividad económica y energética impactará sobre la empresa.

REDUCIR UN 30% LAS EMISIONES PARA 2025

En relación con la reducción de la huella de carbono, el compromiso de Redeia será reducir un 30% sus emisiones de alcance 1 y 2 para 2025 y avanzar gradualmente hasta alcanzar el 55% en 2030 y el 100% en 2050, además de promover que dos terceras partes de sus proveedores tengan objetivos aprobados con arreglo a criterios validados por la ciencia.

Asimismo, la compañía compensará la totalidad de sus emisiones de alcance 1 y reforestará al menos el 100% de la masa vegetal afectada por los nuevos proyectos de transporte eléctrico.

Corredor ha resaltado igualmente las acciones de protección de la avifauna, como la señalización de las líneas eléctricas y los pasos críticos mediante salvapájaros; el impulso de la economía circular, con residuos cero en el negocio eléctrico en España; las medidas en materia de igualdad y diversidad; y los esfuerzos para alcanzar el objetivo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de que en 2030 el 74% del mix energético sea de origen renovable.

En su Plan de Sostenibilidad, Redeia también se propone lograr que en 2025 el 60% de la financiación sea sostenible (ahora es del 42%) y que las mujeres ocupen el 38% de los puestos directivos (ahora son el 34%).

Por último, la presidenta ha señalado que trabajan de forma que no se desarrolle ninguna infraestructura si previamente no se ha comprobado qué opina la comunidad local y cuáles son sus necesidades, de forma que esas instalaciones "sean una parte de su desarrollo y no una condena que tengan que sufrir en pro de la sostenibilidad medioambiental".

REFORMA DEL MERCADO ELÉCTRICO EUROPEO

En su discurso, se ha referido al contexto europeo e internacional en el ámbito energético y ha celebrado que ahora la Comisión Europea también vea la necesidad, como había reclamado el Gobierno de España, de reformar el mercado eléctrico y cambiar la forma de determinar el precio de la energía eléctrica en Europa.

En este momento, "ya nadie duda de que es un mercado ineficiente, y lo último de lo que estamos hablando es de la necesidad de reformar también la referencia del precio del gas europeo", algo "impensable hace prácticamente un año", ha agregado.

Por otro lado, en relación con la transición energética, Corredor ha subrayado que la transición ecológica debe ser "justa", que la sostenibilidad medioambiental y la económica "deben ser compatibles" y que hay que acelerar el proceso porque "Europa necesita ser soberana desde el punto de vista energético".

ENERGÍAS RENOVABLES

A su juicio, España se encuentra en una posición de "absoluta relevancia" en Europa respecto a cómo debe liderarse esta transición en Europa, por el desarrollo que ha hecho de las energías renovables.

Corredor también ha defendido una transformación digital en la que "nadie se quede atrás" y una revolución tecnológica donde el límite lo marquen "la ética y la seguridad de las personas, los Estados y las corporaciones", y ha abogado por fomentar la igualdad de género en las empresas.

A continuación, ha intervenido el director general de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Manuel García, quien ha afirmado que la crisis energética es la principal palanca para la descarbonización de la economía y para librarse de la dependencia respecto a los combustibles fósiles y del "chantaje" al que Rusia somete a los europeos con la energía en el contexto de la guerra de Ucrania.

A su juicio, la situación de "debilidad y dependencia" en la que se encuentra Europa no se debe a que apostara "demasiado pronto o demasiado intensamente" por la transición energética. Al contrario, la situación actual "se podría haber mitigado si la apuesta por la transición energética hubiera sido aún más temprana e intensa", ha asegurado.

Es más, García considera "esencial" acelerar la transición para lograr la seguridad energética y la estabilidad de los precios: "Tenemos que convertir a Europa en un continente más autónomo y autosuficiente" y a España en "un país independiente energéticamente y, después, exportador neto de energía limpia y competitiva".

Por otra parte, ha dicho que este proceso "va a tener costes y beneficios" y, aunque estos últimos serán "muy superiores" a los primeros, "su reparto no va a ser equilibrado" desde el punto de vista social, sectorial y territorial. "Ello justifica plenamente que se intervenga desde lo público" para "asegurar la equidad", ha concluido.