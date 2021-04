Correos señala que la impresión errónea del ticket de caja no afecta a la integridad del proceso de voto por correo

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Correos ha señalado este jueves que la impresión errónea del ticket de caja no afecta a la integridad del proceso del voto por correo y ha defendido que el procedimiento se cumplió "de forma escrupulosa" y de acuerdo "en todo momento" con la legalidad vigente.

Así se ha pronunciado la empresa estatal después de que la Junta Electoral Central (JEC) le emplazara a hacer pública una nota explicativa sobre la polémica de sus tickets de voto emitido, pues admite que puede generar "inquietud" en torno a los comicios autonómicos de Madrid, pero en todo caso no cree que este "error" tenga incidencia en las elecciones del 4 de mayo.

En un comunicado, Correos ha destacado que el ticket de caja no tiene "ninguna validez legal ni efecto alguno en el proceso del voto por correo, ya que se trata de una gestión posterior al proceso de voto por correo".

Asimismo, la compañía ha explicado que ya ha dado instrucciones internas para solucionar la operación informática que ha provocado esta incidencia y se ha insistido "en la obligatoriedad de entregar siempre el ticket al cliente, independientemente del importe de éste, como se detalla claramente en los procesos operativos de la compañía".

Desde Correos han incidido en que este hecho "no supone una asignación de voto a un elector distinto al que efectivamente lo depositó en Correos, como así lo acredita el resguardo donde figura la firma y los datos del votante".

En este contexto, la empresa ha narrado que a las 11.50 horas del día 27 de abril la Sucursal 3 de Cádiz admitió un voto por correo para el proceso electoral a la Asamblea de Madrid, entregando al votante el correspondiente resguardo acreditativo donde figura la firma y los datos de dicho votante.

"El voto por correo no conlleva importe y no se emitió el ticket de caja totalizando la operación. Al no imprimirse dicho ticket de caja, este quedó pendiente y se vinculó al siguiente ticket de un usuario que realizó un envío y adquirió un embalaje", ha subrayado.

Así, ha insistido en que la incidencia es" una impresión errónea" del ticket que se genera automáticamente en el sistema de gestión de actividad de Correos después de cada operación y que, en este caso, "no se entregó al cliente al que se debería haber entregado".