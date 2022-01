El Corte Inglés y Palladium Hotel Group venden cinco hoteles de Ayre Hoteles al grupo Eurazeo

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El Corte Inglés y Palladium Hotel Group, que participan al 50% en el negocio hotelero, han vendido a la compañía Eurazeo cinco hoteles de la marca Ayre Hoteles, que suman cerca de 800 habitaciones, situados en Barcelona, Madrid, Córdoba y Oviedo, así como un solar en Oporto (Portugal).

Una operación para la que El Corte Inglés y Palladium Hotel Group, que operan en conjunto en el sector hotelero desde 2006 con las marcas Only YOU Hotels y Ayre Hoteles, han contado con BBVA y Deloitte como asesores financieros, y Arcadis como asesor técnico. La operación está sujeta a la aprobación por parte de las autoridades de competencia.

La operación se enmarca dentro de la estrategia de impulsar la marca Only YOU Hotels para reforzar su posición en el segmento de hoteles de alto valor añadido mediante el desarrollo de nuevos establecimientos de dicha cadena.

En este sentido, ambas compañías analizan diversas opciones en lugares privilegiados de ciudades tanto españolas como de otros países para aumentar su presencia en el segmento de hoteles 'premium lifestyle'.

Asimismo, Palladium Hotel Group y El Corte Inglés prevén la transformación de Ayre Hotel Sevilla en un nuevo Only YOU, con el objetivo de reforzar su posicionamiento en este segmento de alta gama. Este hotel de Sevilla, el quinto de la marca Only YOU Hotels, se sumará a los que la cadena tiene ya en Madrid (Atocha y Barquillo), Valencia y Málaga, este último bajo gestión.

ULTIMA LANZAR LA TARJETA PARA COMPRAS DENTRO Y FUERA DEL GRUPO

Por otra parte, el grupo de distribución está ultimando el lanzamiento de la nueva tarjeta de compra de El Corte Inglés que, de la mano de Mastercard, permitirá su utilización universal, es decir, en cualquier lugar del mundo, según han informado a Europa Press en fuentes de la operación.

En concreto, la presidenta de El Corte Inglés, Marta Álvarez, explicó a mediados del año pasado, en su último informe anual, que la nueva tarjeta incorporará nuevas funcionalidades que permitirán su utilización, para todo tipo de productos y servicios, tanto dentro como fuera de los establecimientos del grupo.

Esto supone la posibilidad de utilizar este medio de pago no solo en España y Portugal, sino también en el resto del mundo. Al cierre de su último ejercicio fiscal, El Corte Inglés contaba con más de 11,6 millones de usuarios de su tarjeta de compra.