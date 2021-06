Los cortes de pelo de tendencia que anuncian que el verano ya está aquí

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Summer Vibes: Las tendencias para el pelo que nos anuncian que el verano ya está aquíLa llegada del verano bien se merece un buen corte de pelo, que nos favorezca, que sintonice con nosotras y, además, que tenga estilo. Los sesenta y los setenta nos hacen llegar algunas de las propuestas más importantes, actualizadas y frescas, pero no son las únicas décadas que marcan el ritmo de la moda. Déjate inspirar por alguno de estos looks que, sin duda, amarás los próximos meses.Melenas que se desfilan sobre el rostroLos 90 y los 2000 siguen haciéndonos llegar sus mensajes y nosotros los desciframos con un nuevo lenguaje. "Icónica es la melena que Jennifer Aniston llevaba en esos años y más allá de las capas, las melenas lacias se llevan desfiladas sobre el rostro, un modo diferente de encuadrar el rostro y de darle mayor comodidad a las melenas, sobre todo, si no llevan flequillo.", propone M.ª José Llata de Peluquería Llata Carrera desde Santa Cruz de Bezana (Cantabria).

Shag ondulado, actualizando la libertad de los 70En verano queremos frescura y comodidad y todo eso nos lo dan las ondas surferas que se resisten a abandonarnos un año más. "El shag es un corte que se caracteriza por las capas, pero no tiene una estructura clara, sino que da rienda a la personalización en cada melena. Por eso las capas y desfilados pueden ser más o menos marcados, para conseguir que las ondas surjan más fácilmente con un cómodo lavar y listo que lo facilita todo y, además, favorece.", explica Rafael Bueno de Rafael Bueno Peluqueros desde Málaga.

No sin mis rizosLos rizos nos traen aires de libertad, así que, si es nuestra textura, mejor darles rienda suelta. "Tanto en cortos como en largos, los rizos se llevan muy marcados. Si los luces en melena, crea muchas capas y distintas longitudes para que caigan por la espalda. Si llevas el pelo corto y tu rizo es bastante marcado, córtalo hasta crear un contorno geométrico desigual, con distintas longitudes, o bien perfectamente redondo.", comenta Manuel Mon de Manuel Mon Estilistas desde Oviedo.

Bob chops por la barbillaLas puntas redondeadas suavizan cualquier melena y más se llevan con el corte del momento por excelencia. "Este bob se endulza gracias al efecto de las puntas hacia adentro. Cuando se mezcla con el corte redondeado del crop se enfatiza aún más la curvatura, creando un contorno delicado, perfecto para resaltar el rostro.", asegura Felicitas Ordás de Felicitas Hair desde Mataró (Barcelona).

Shag sirena, la mezcla explosiva entre el shaggy y el mulletCuando echamos la vista atrás y rescatamos tendencias, nos inspiramos, pero no copiamos. Transformamos los cortes y logramos algo nuevo. "Este corte shag se consigue en melenas medias o largas, ya que así queda patente el contraste entre la parte superior y media con capas más marcadas y las puntas en las que las líneas son más rectas y menos densas. Esta es la parte que aporta del mullet.", asegura Raquel Saiz de Salón Blue by Raquel Saiz desde Torrelavega (Cantabria).

