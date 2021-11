De Cos (Banco de España) dice que evitar la exclusión financiera pasa por la colaboración público-privada

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha instado al sector público a colaborar con el sector privado para evitar que por primera vez en España exista un problema de exclusión financiera en algunas regiones.

Así lo ha indicado durante la Comisión de Presupuestos del Senado para informar sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, en respuesta a la intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto en dicha Comisión de Presupuestos, Beatriz Martín Larred.

La senadora ha hecho alusión a los informes publicados por el servicio de estudios del Banco de España sobre la despoblación y el aumento de la exclusión financiera en los municipios rurales de menor densidad y ha preguntado al gobernador sobre las medidas que considera necesarias para reducir esta brecha.

Hernández de Cos ha asegurado que el Banco de España se encuentra todavía estudiando medidas concretas y analizando las experiencias internacionales para corregir este problema y el relacionado con el acceso al dinero en efectivo.

De Cos ha recordado que el porcentaje de ciudadanos españoles con una cuenta corriente es "altísimo" y ha llamado a evitar que aparezca un problema que nunca antes había existido en este país, como es el de la exclusión financiera.

"No podemos ahora aceptar que se nos genere un problema que no ha existido en nuestra economía y, para eso, hay que darle una respuesta adecuada: seguir analizando distintas propuestas, ejecutándolas, viendo las que funcionan y no funcionan y viendo cuál es la solución mas eficaz. En Banco de España estamos en esa labor", ha asegurado.

En cualquier caso, el gobernador ha apuntado que, "al igual que sucede con la sanidad y la educación, el sector público tiene un papel muy importante que realizar y, en este caso, en colaboración con el sector privado, que es el que proporciona los servicios financieros".