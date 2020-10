De Cos cree que hay margen para nuevas fusiones bancarias, pero dependen de que se perciban como "efectivas"

Dice que, desde un punto de vista europeo, sería "particularmente deseable" que las fusiones "tuvieran carácter transfronterizo"

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, considera que existe "margen" para que se produzcan nuevas fusiones bancarias, tanto a nivel nacional como europeo, que supongan "mayor eficiencia" y, al mismo tiempo, "no comprometan la competencia" y garanticen la estabilidad financiera. No obstante, ha subrayado que el hecho de que "se vayan a producir o no" depende de que las entidades las perciban como "efectivas".

En un encuentro de Deusto Business Alumni, en Bilbao, en el que ha analizado el papel de la política monetaria ante la crisis generada por la Covid-19, Hernández de Cos se ha pronunciado de este modo al ser preguntado sobre si cree que se pueden producir nuevas fusiones tras la de Bankia y Caixabank, así como sobre la posibilidad de que se llevan a cabo con carácter transfronterizo.

El gobernador del Banco de España ha indicado que las fusiones, que son "un instrumento potencialmente para afrontar el contexto de baja rentabilidad que vive el sector bancario europeo y español, tienen que ser percibidas como efectivas en el logro de ese objetivo por, en primer lugar, los propietarios, los accionistas y por supuesto los gestores de los bancos". "Los supervisores lo que hacemos es analizar las operaciones de tal manera que las mismas garanticen la estabilidad financiera", ha precisado.

Por ello, ha señalado que, "si se pregunta si existe margen, tanto a nivel europeo como nacional para que se produzcan fusiones que mejoren en esa dimensión de mayor eficiencia y, al mismo tiempo, no comprometan la competencia y, al mismo, garanticen la estabilidad financiera, creo que sí".

En todo caso, ha subrayado que "que se vayan a producir o no depende esencialmente de que esa misma percepción sea tenida por los accionistas y los gestores de las entidades".

"DOS PÁJAROS DE UN TIRO"

Por otro lado, ha opinado que, "desde un punto de vista europeo, sería particularmente deseable que las fusiones que se produjeran tuvieran ese carácter transfronterizo", porque se estarían "matando dos pájaros de un tiro".

En este sentido, ha apuntado que se podría "ganar eficiencia en el entorno bancario y mejorar los ratios de rentabilidad que se observan" y, además, se estaría "haciendo un beneficio a la profundización de la unión bancaria y a la profundización de la unión del mercado de capitales".

Sin embargo, ha señalado que, si "el principal argumento" de accionistas y gestores es "la reducción de costes", en el caso de las fusiones transfronterizas "no es tan evidente" como cuando se produce a nivel nacional, porque "los grados de solapamiento entre las entidades son mucho menores", además de que la regulación tampoco establece elementos "muy incentivadores" a ese tipo de operaciones.