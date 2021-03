Cósima desvela cómo se quedó su madre cuando se fue a estudiar a Londres

MADRID, 24 (CHANCE)

Ya sabemos que Ágatha Ruiz de la Prada tiene una relación muy especial con su hija, por eso, le hemos preguntado a Cósima Ramírez -aprovechando el evento en el que ha presentado la botella y el estuche de la firma whisky Glenfiddich que ha diseñado- sobre cómo dejó a su madre cuando se marchó a Londres a estudiar: “Muy bien acompañada, no puedo quejarme de ninguna manera, la he dejado muy bien acompañada, arropada... con Luis y con mi hermano en el negocio, me he despreocupado totalmente”.

En cuanto a cómo está su corazón, la joven nos reconoce que: “Es que he estado tan ensimismada con mis estudios que me acaban de preguntar y es verdad que me he enamorado y múltiples veces este año, pero la mayoría de mis amores están muertos. Ha sido una gran pasión”.

Sobre cómo está viviendo esta pandemia en Londres, Cósima nos explica: “Está todo cerrado excepto súper mercados y farmacias. En teoría no se puede ver a nadie excepto al aire libre y eso sí que lo estoy haciendo. Me viene muy bien, estoy viendo muy poco el sol con mis estudios. Es verdad que hay un ambiente un poco más relajado porque los ingleses siempre han sido muy liberales, muy libertarios y no hay tanta paranoia, que aquí sí que la he notado. No sé cómo hemos llegado aquí pero es verdad que estamos un poco en la fase de denunciación que creo que es peligrosa”.