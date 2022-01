Cósima Rámirez se moja en la polémica de Urdangarin

MADRID, 23 (CHANCE)

Iñaki Urdangarin ha visto como su vida vuelve a ser noticia. Si hace años vivió una persecución por el escándalo que supuso el Caso Nóos en Casa Real, en esta ocasión se trata de las imágenes con otra mujer paseando de la mano por una playa que han dado la vuelta a medio mundo. Un acontecimiento que ha desvelado la inexistente relación con la Infanta Cristina y la nueva 'amiga entrañable' del exjugador del balonmano.

Hemos hablado de la polémica con Cósima Ramírez, hija de Ágatha Ruiz de la Prada y Pedro J. Ramírez, y lo cierto es que se ha compadecido de Iñaki Urdangarin por la presión que ha sufrido por su nueva relación con Ainhoa Armentia: "Bueno, yo creo que se ha dicho de todo. Pobrecillo, tampoco voy a añadir yo al fuego" y añadía: "A mí no me toca, me temo, ese asunto".

La joven nos ha asegurado que no conoce lo suficiente a la Infanta Cristina como para ponerse de su lado: "No la conozco lo suficiente como para tener opinión. A parte de las obvias".

Cósima Ramírez nos ha desvelado que hay alguien nuevo en su vida: "Bueno...", pero prefiere no dar detalles pero se la ve contenta e ilusionada: "Pues bien, bien. Bastante bien". Eso sí, ella nos asegura que disfruta tanto de la soltería como de estar en pareja: "Siempre es bueno tenerlo ocupado y desocupado". Y aunque está contenta, confiesa que no tiene pensado casarse aunque le parece una celebración bonita: "Eh... bueno, no sé yo. No sé yo. Otra fantasía colectiva que tenemos".

Cósima Ramírez habla de su madre, Ágatha Ruiz de la Prada, y de su intimidad: "Bueno, va y viene, va y viene", y es que asegura que la diseñadora se organiza bastante bien con sus ilusiones: "Bueno, ella se las organiza bastante bien".

La hija de Ágatha ha demostrado el cariño que le tienen en casa a Luis Miguel Rodríguez después de haber estado con su madre: "Ay, eso fue gracioso, el asunto. Le queremos mucho a Luismi, le queremos mucho". Y nos asegura que su madre mantiene una relación cordial con los hombres con los que ha tenido una relación en el pasado: "Hombre, claro que sí. Mucho amor, como debe ser".