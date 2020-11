Cósima Ramírez Ruiz, de regreso en Madrid, aplaude la reaparición de Ana Obregón presentando las Campanadas

MADRID, 13 (CHANCE)

Después de su aventura londinense los últimos meses, Cósima, hija de Ágatha Ruiz de la Prada y Pedro J. Ramírez ha vuelto por unos días a Madrid y ha reaparecido en el estreno del documental "Anatomía de un dandy" sobre la figura de Paco Umbral, que era su padrino. Acompañada de su hermano Tristán, la ahora estudiante de Literatura nos ha contado qué tal le va en la capital británica, y qué le parece la vuelta al trabajo de Ana Obregón tras el fallecimiento de su hijo Aless, para el que Cósima no tiene más que buenas palabras.

Acerca de cómo es su vida en Londres, la joven confiesa que "maravilloso, la verdad es que es el momento perfecto para la abstracción así que me estoy escapando en todo tipo de otros mundos y escenarios y unos libros maravillosos. Ni me lo creo, estoy leyendo todo el día que no tengo ni un instante, pero feliz. Mi vida es sopita, libros y más libros. Todavía sigo al principio de la aventura, mucho que aprender".

Ilusionada, Cósima cree que la litertura le puede dar "como decía Umbral, todo". Muy sincera, y a pesar de que extraña mucho a su hermano Tristán, la hija de Ágatha confiesa que lo que más echa de menos es "el jamón" y que "poco a poco porque no me queda otra con estos momentos de confinamiento y nueva independia, he empezado a cocinar".

Con la expresividad que la caracteriza, Cósima aplaude la vuelta al trabajo de Ana Obregón como presentadora de las Campanadas de Fin de Año en TVE: "Mucho ánimo, ole Ana, menuda mujer tan fuerte, tan valiente y ole, me encanta que presente el año nuevo y todo el ánimo, todo el amor y el apoyo para ella". "Era muy gracioso, un ejemplo de vida en sus últimos momentos porque seguía con mucho sentido del humor, he tenido mucha suerte de haberle conocido", confiesa cuando le preguntamos qué destacaría de Aless.

Ágatha está más enamorada que nunca de Luis Gasset y su hija la ve "encantada, y todos felices de que sea todo tan fácil y tan genial". Sin embargo, cuando le preguntamos si los ve pasando por el altar, Cósima lo deja claro: "bueno, tampoco".

En cuanto a Pedro J. Ramírez y la polémica por la asistencia de numerosos rostros políticos - en plena pandemia y cuando hay restricciones a la hora de los encuentros sociales - a la Fiesta que "El Español" organizó para entregar sus premios 'Leones', Cósima confiesa que "no me he enterado demasiado de la polémica. Mi padre no me lo habrá contado. Qué se le va a hacer, estamos todos que no sabemos qué hacer exactamente, una vez cumplimos a raja tabla y luego se nos va la cabeza, nos pensamos que por tener test somos inmunes, al final somos seres humanos y es una situación y un año complicado para todos. No me he enterado de la polémica por alguna razón. estamos todos confusos y con ganas de que pase esto.

Por ello, Cósima tiene claro qué le pide a 2021: "Covid free por favor. Una buena vacuna y bien baratita y masificada".