Cospedal sobre presiones a Bárcenas o su abogado por Gürtel: "No creo haber hablado nunca sobre ese tema" con Villarejo

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal señaló ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que, si bien se reunió en "varias ocasiones" --"siete, ocho o nueve"-- con el comisario jubilado José Manuel Villarejo en la sede del PP ubicada en la calle Génova porque "tenía supuestamente conocimiento de actos que se realizaban en contra del Partido Popular por el entonces Gobierno", especificó que no recordaba haber hablado con él sobre asuntos relacionados con la defensa del ex tesorero del partido Luis Bárcenas por la trama 'Gürtel': "Yo no creo haber hablado nunca sobre ese tema con la persona que usted me ha dicho".

Así se refleja en el audio, al que ha tenido acceso Europa Press, de la comparecencia de Cospedal ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga esas supuestas presiones a Bárcenas y al que era su letrado, Javier Gómez de Liaño, para evitar que se publicaran informaciones sobre el PP vinculadas a la trama 'Gürtel'.

El interrogatorio a Cospedal en calidad de testigo celebrado el pasado martes 28 de noviembre, que se alargó por 22 minutos y en el que realizaron preguntas tanto Gómez de Liaño como la Fiscalía y la acusación popular de Adade, arrancó con la que fuera secretaria general del PP diciendo que no sabía "muy bien" por qué le habían citado.

Dado el desconocimiento de Cospedal de la causa, Gómez de Liaño explicó que constaban archivos de audio remitidos a su dirección de 'mail' en los que José Luis Moreno Cela, Mónica Gil Manzano --conocida como la 'estafadora de la Jet Set'-- y Juan Ramón Díaz Moro hablaban de supuestos pagos ilegales recibidos por el propio Liaño en Suiza de un cliente que era líder de la mafia rusa, Zakhar Kalashov. Y que en esas mismas conversaciones los tres hablaban de que la operación para sacar información negativa del letrado de Bárcenas era patrocinada por un 'lobby' del PP para perjudicar su defensa en el caso 'Gürtel'.

Ante esto, Cospedal dijo no conocer a esas tres personas --"en absoluto, no sé quienes son (...), el asunto no me es familiar"-- y, si bien reconoció sus encuentros con Villarejo, ya conocidos por su comparecencia en la investigación de la 'operación Kitchen', apuntó que sobre la defensa de Bárcenas no trató con el comisario. "Pero no puedo estar completamente segura, comprenderá que han pasado muchos años, pero creo que nunca porque no tenía nada que ver", dijo.

En su turno, Gómez de Liaño también le preguntó por su relación con el abogado Javier Iglesias, y Cospedal confirmó que mantuvo hasta tres reuniones con él cuando llevaba la defensa del extesorero del PP Álvaro Lapuerta, pero fue tajante en su respuesta negativa cuando fue preguntada por el supuesto abogado del Estado en excedencia que habría formado parte o dirigido ese supuesto 'lobby' del partido al que se referían en las grabaciones.

"SON MÁS DE 500"

Gómez de Liaño expresó su sorpresa ante esa respuesta dada la condición de abogada del Estado de Cospedal, pero ella le indicó que en la plantilla de ese cuerpo jurídico hay más de 500 personas. "No, no sé si ese señor es abogado del Estado --Alejandro Lorenzo--, yo no le conozco y nunca he oído hablar de él", apuntó.

Tras Gómez de Liaño, Cospedal fue interrogada sucintamente por el fiscal, a quien insistió en que no tuvo conocimiento de esa investigación relativa a los honorarios recibidos por la defensa de Bárcenas de manos de Kalashov. "Conozco estos hechos en este momento", indicó.

La acusación popular, en su turno, le recordó que en su etapa como secretaria general del partido de 2008 a 2016 tuvieron lugar "los años de mayor actividad de las investigaciones conocidas como Gürtel", y le preguntó si no hacían seguimiento del asunto.

"NO IMAGINE"

A esto, Cospedal respondió que "claro que hacía seguimiento" pero de lo que le correspondía. "Y en el ámbito de conocer aquello que podía afectar al PP, pero todo no lo podía conocer como es lógico, todas estas personas que me han preguntado no los conocía, no puedo decirle si delante de mi quizá hace 10 años se haya producido una conversación", añadió.

Tras esto, la acusación le preguntó si un cambio en la defensa de Luis Bárcenas en esa etapa no hubiera afectado al PP, e insistió en que no recordaba. Y, después de ser preguntada por quién pagaba la defensa de Bárcenas, el juez Manuel García Castellón intervino cuando Cospedal inició su respuesta diciendo "yo imagino" para resaltarle que no debía imaginar nada sino recordar, a lo que la ex secretaria general añadió: "Pues no lo recuerdo". Después de esa conversación, la letrada de la acusación señaló que no haría más preguntas "porque no hay memoria", y el magistrado dio por concluido el interrogatorio.

Cabe recordar que, un día antes a la declaración de Cospedal, Villarejo insinuó que "probablemente" informó a Cospedal sobre la investigación que realizó por unos presuntos pagos del líder de la mafia rusa Zakhar Kalashov a Gómez de Liaño.

La presente pieza de la macrocausa 'Tándem' se abrió a raíz de la inhibición del Juzgado de Instrucción 2 de Marbella acordada tras unas diligencias en las que se había ordenado la entrada y registro en el domicilio de Halit Sahitaj y Jana Kleiner. Sahitaj, según fuentes jurídicas consultadas, era una suerte de mediador que tenía conexión con el líder de la mafia rusa Zakhar Kalashov.

Tras dicha entrada y registro se tuvo acceso por los investigadores a una dirección de correo electrónico en las que constaban cuatro archivos de audio que, en fecha 20 de octubre de 2014, fueron remitidos, desde la dirección de correo electrónico correspondiente al despacho profesional del abogado Javier Gómez de Liaño.

Dichos archivos de audio "pondrían de manifiesto de manera indiciaria, un encargo realizado por terceras personas vinculadas al Partido Popular a fin de conseguir, mediante presiones a Luis Bárcenas y a su letrado entonces en el sumario conocido con 'Gürtel', Javier Gómez de Liaño, que no salieran a la luz informaciones comprometedoras o perjudiciales para el Partido Popular vinculadas con dicho sumario", según auto del juzgado de Málaga que instruyó el asunto antes de inhibirse.