Costa alega al TSJC que la querella contra la anterior Mesa del Parlament catalán "ignora la separación de poderes"

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

El exvicepresidente de la Mesa del Parlament Josep Costa (Junts) ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra la admisión a trámite de la querella de Fiscalía contra la anterior Mesa por presunta desobediencia, alegando que se "ignora la separación de poderes y las garantías de independencia que cualquier parlamento tiene reconocidas".

El recurso contra la querella que la Fiscalía presentó por la tramitación de dos resoluciones que reivindicaban el derecho a la autodeterminación y reprobaban al Rey está firmada por el mismo Costa, que ejercerá su propia defensa así como por los abogados Gonzale Boye e Isabel Elbal.

En el texto, argumentan que los requerimientos que recibieron del Tribunal Constitucional para no tramitar dichos textos "con amenazas de acciones penales en caso de no ser atendidos, no tienen ningún fundamente jurídico ni democrático".

