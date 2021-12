Covite pide que se traslade a cárceles vascas solo a presos de ETA que hayan dado "un mínimo signo de reinserción"

Ordóñez cree que no es "ni justo ni útil que se premie de la misma manera a los que se desvinculan de la mafia abertzale que a los que no"

SAN SEBASTIÁN, 16 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo Covite, Consuelo Ordóñez, ha pedido a Instituciones Penitenciarias que se traslade a cárceles vascas solamente a aquellos presos de ETA que "hayan dado un mínimo signo de querer iniciar el camino de la reinserción", y no a aquellos que "siguen plenamente orgullosos de su pasado criminal y felizmente adheridos a la disciplina mafiosa de la izquierda abertzale", que sigue "controlando" a los reclusos en las prisiones.

En una carta dirigida al Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, Ordóñez le expresa su preocupación respecto a la política penitenciaria de los reclusos de banda.

"Soy consciente de que no es un derecho de las víctimas del terrorismo exigir o elegir en qué cárceles cumplen condena los terroristas presos, razón por la cual Covite siempre ha respetado la política penitenciaria de todos los gobiernos, desde la Vía Nanclares hasta la del Gobierno actual", recuerda.

En esa línea, la presidenta de Covite apunta desde Instituciones Penitenciarias se está trasladando, "sin criterio aparente alguno", a presos de ETA a cárceles vascas, sin que estos "hayan hecho el mínimo esfuerzo de comenzar a recorrer el camino de la reinserción", que pasa por "desvincularse de la mafia que de facto supone la izquierda abertzale, cuyas directrices sobre los terroristas presos impiden que estos aborden, ni siquiera mínimamente, la reinserción".

Ordóñez indica que, desde 2016, el Colectivo de Presos de ETA-EPPK "impone a los etarras que se someten a su disciplina a apostar por los cauces legales, pero 'sin arrepentimiento ni delación'", y subraya que "sin arrepentimiento no hay reinserción posible".

Por esta razón, cree que "sería mucho más beneficioso para todos, no solo para las víctimas, sino para toda la sociedad -especialmente para la vasca y la navarra, que todavía tiene que asimilar las profundas heridas sociales y políticas que ha dejado el terrorismo etarra- que se trasladase a cárceles vascas solamente a aquellos presos de ETA que hayan dado un mínimo signo de querer iniciar este camino de la reinserción".

De este modo, pide que no se traslade a aquellos que "siguen plenamente orgullosos de su pasado criminal y felizmente adheridos a la disciplina mafiosa de la izquierda abertzale, que sigue controlando a los presos de ETA en las cárceles a través de múltiples visitas, llamadas telefónicas y demás mecanismos de presión".

"Desmarcarse de esta mafia requiere de un enorme esfuerzo, pues implica renunciar a todo el engranaje de abogados, psicólogos, médicos, dinero y demás cuestiones que les proporciona, así como que las familias de estos presos soporten presiones por parte del mundo de la izquierda abertzale en las localidades donde viven", subraya.

Ordóñez señala en su misiva que en estos últimos años ha habido presos de ETA que "han hecho ese esfuerzo de desmarcarse de la izquierda abertzale y se les ha premiado con un traslado a cárceles vascas", pero ha criticado que últimamente también se ha trasladado a prisiones del País Vasco "a etarras irredentos y poco dispuestos a hacer ningún mínimo gesto o señal de voluntad de reinserción".

"No me parece ni justo ni útil que se premie de la misma manera a aquellos que se desvinculan de la mafia abertzale que a aquellos que no, porque así el mensaje que se traslada a los presos de ETA es que noes necesario hacer ninguna autocrítica de su pasado criminal, puesto que, en cualquier caso, acabarán en cárceles vascas, tal y como reclama públicamente el nacionalismo vasco en su conjunto, aunque la voluntad real del que fue brazo político de ETA y representado hoy por EH Bildu, es que se les excarcele", resalta.

JUSTICIA RESTAURATIVA

De igual manera, se refiere a la información acerca de que en Instituciones Penitenciarias se está trabajando para reactivar los encuentros entre presos de ETA y víctimas en el marco de un programa de justicia restaurativa. Consuelo Ordóñez considera que, en ese caso, todas las actuaciones descritas en esta carta "irían en dirección totalmente contraria a lo que sería un buen programa de justicia restaurativa, es decir, aquel que sigue los estándares internacionales al respecto".

"Estos estándares establecen que debe existir una transparencia total del contenido del programa y de su desarrollo para que no se cause una victimación secundaria a las víctimas", añade.

En ese sentido, afirma que, por el momento, "no ha habido transparencia alguna, puesto que desconocemos totalmente qué actuaciones se están llevando a cabo desde Instituciones Penitenciarias en este sentido".

Asimismo, recuerda que desde Covite le hicieron llegar en septiembre un documento con directrices sobre cómo debería ser un programa de justicia restaurativa para presos de ETA, de tal manera que "se evitase esa victimación secundaria y se lograse abordar la especificidad del terrorismo de ETA, que no es solo reparar el daño personal y social a sus víctimas, sino también el daño político infligido al conjunto de la sociedad y al Estado de Derecho".

"Para que la justicia restaurativa con presos de ETA pueda ser verdaderamente efectiva y tenga una dimensión de servicio y bien público, y no sea mal utilizada como un instrumento de cara a la galería, como sucedió en algunos casos con la Vía Nanclares, es fundamental que se trabaje en la deslegitimación del uso de la violencia y del terrorismo para hacer política", sostiene.

Finalmente, la presidenta de Covite insiste en que "se debe ir más allá del daño privado infligido a las víctimas concretas de ETA" y exige "transparencia" en esta cuestión y una "reconsideración de la política penitenciaria con los presos de ETA".