Covite reclama que País Vasco y Navarra dejen de ser "el único rincón de Europa" donde todavía se legitima el terrorismo

Ordóñez aplaude la presión para el fin de los 'ongi etorris' y recuerda que los etarras tienen que "cumplir sus condenas con arreglo a derecho"

La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, ha destacado en Pamplona la necesidad de deslegitimar la violencia de ETA desde las instituciones, las organizaciones civiles y la educación, ya que, "desgraciadamente, Navarra y País Vasco son el único rincón de Europa en el que todavía hay un partido y miles de personas que todavía legitiman el terrorismo de ETA de forma sistemática".

Así lo ha manifestado este miércoles, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de inaugurar la XX Jornada Anual de Covite, organizada en Pamplona con el título 'ETA después de ETA: La tarea pendiente de la deslegitimación del terrorismo'.

Al acto, entre otros, han acudido el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, el vicepresidente primero del Ejecutivo foral, Javier Remírez, la consejera de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, y representantes de Navarra Suma, PSN y Geroa Bai.

'ONGI ETORRI' A LA SALIDA DE LA CÁRCEL

La deslegitimación, según Ordóñez, es el "reto en el que nos encontramos en este periodo de post-terrorismo". "Todas las manifestaciones de apoyo a terroristas de ETA que vemos continuamente, esas pancartas, pintadas... afortunadamente, hemos conseguido presionarles para que dejen de hacer esos humillantes y provocadores 'ongi etorris' a los asesinos a la salida de la cárcel, pero esas manifestaciones las vemos todos los días en Navarra y País Vasco, eso solo ocurre aquí, es una asignatura pendiente que todavía queda por hacer", ha reivindicado.

Una deslegitimación que, a su juicio, se traduce en concienciar. Una labor "que nosotros hacemos de contrapeso en la sociedad vasca y navarra, una pedagogía contra esa legitimación de ese relato que otros quieren imponernos de que 'todos somos víctimas porque todos hemos sufrido'", en referencia a las declaraciones realizadas por el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi.

"Ese relato es falso de principio a fin, considerar a las víctimas de igual manera que a los asesinos y que quienes fueron sus cómplices, que quienes los jalearon, es perverso y provocador para las víctimas, nos provoca un daño y un sufrimiento que no estamos dispuestos a aceptar", ha manifestado, tras añadir que "decir que son presos políticos" y "esas exigencias constantes de impunidad", como "que es hora de vaciar las cárceles", a su juicio "pervierten e intoxican nuestro espacio público y de convivencia, cuando nunca van acompañadas de deslegitimación, de arrepentimiento".

Tras subrayar que "la historia que no se conoce se vuelve a repetir", ha incidido en la importancia de la educación, ya que en Navarra y País Vasco "tenemos un caldo de cultivo, desgraciadamente, muy preocupante".

"Hay miles de jóvenes que tratan a los terroristas como héroes, y eso solo ocurre con los terroristas de ETA y en este rinconcito de Europa. Somos donde hay mayor porcentaje de población y jóvenes radicalizados de toda Europa, pero nuestros gobiernos, da igual el color del partido, jamás han puesto el foco en la prevención de la radicalización violenta", ha criticado.

Según Ordóñez, "tenemos planes nacionales para la prevención de la radicalización yihadista, pero la nuestra, la preocupante de verdad, no". "No existe nada, por eso es tan importante la educación", ha reivindicado, tras valorar positivamente que Navarra "es la única comunidad" que contiene en el currículum educativo unas unidades didácticas sobre terrorismo que elabora el Centro Memorial.

ACERCAMIENTO DE PRESOS A PAÍS VASCO Y NAVARRA

En respuesta a los medios de comunicación sobre el acercamiento de presos a País Vasco y Navarra, ha afirmado que Covite "nunca" lo ha criticado. "A mí no me importa dónde cumplan condena los presos de ETA, más de la mitad de las víctimas no ha tenido nunca a nadie en la cárcel, no han tenido esa suerte de poder indignarse como hacen algunas víctimas, también con carnet", ha indicado.

En este sentido, ha apuntado que "queremos que cumplan sus condenas con arreglo a derecho". "Y como sabemos que quien decidirá que han cumplido sus condenas es el juez de la Audiencia Nacional que los condenó, y sabemos que el Estado de Derecho en este tema funciona, tranquilidad absoluta", ha añadido.

"UTILIZACIÓN PARTIDISTA" DE LAS VÍCTIMAS DE ETA

Por otro lado, también ha sido preguntada por sus críticas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por considerar que en sus declaraciones sobre la reciente manifestación por la sanidad "utilizaba" a las víctimas de ETA.

A este respecto, ha criticado la "utilización partidista" de las víctimas de ETA. "No hay cosa que más me indigne que esa utilización partidista que hacen determinados partidos de las víctimas del terrorismo, que es una causa blanca que no tiene ideología. Me parece de un cinismo espeluznante porque cuando han estado en el Gobierno no hicieron nada de lo que les pedíamos", ha manifestado.

En este sentido, ha asegurado que Covite estuvo 7 años y medio enfrentándose al Gobierno de Rajoy "porque estaba cumpliendo con todas las exigencias de ETA para dejar de matar". "Llevo enfrentada al PP los siete años y medio que estuvo gobernando, y ahora voy a estarlo frente a todo, me da igual quien sea, el que utilice a las víctimas para sacar rédito político. Y encima con bulos, con mentiras. Me provoca muchísima indignación, porque las personas se creen las mentiras de los políticos y me vienen a mí, y me cuesta mucho esfuerzo, tengo que estar todo el rato desmontando las mentiras de nuestros políticos. Por eso es indignante y me provoca muchísima indignación", ha asegurado.

MESAS REDONDAS DE LA JORNADA

La jornada está conformada por una mesa redonda sobre 'La recreación de la memoria de ETA en Francia', con Martín Alonso, profesor de Filosofía y doctor en Ciencias Políticas, XX Premio Internacional Covite otorgado el 23 de octubre de 2021; con Francisco Javier Merino, profesor de Geografía e Historia; y Gérard Oyhamberry y Gérard Courtois, ciudadanos franceses comprometidos con la memoria del terrorismo.

La segunda de ellas, conformada por víctimas del terrorismo, se centra en "el referente moral y de convivencia pacífica y democrática que han supuesto las víctimas de ETA", y está orientada a analizar cuáles son sus reivindicaciones y derechos en esta etapa post-ETA.

Finalmente, en la última mesa redonda está dirigida a examinar el papel de la educación en la deslegitimación del terrorismo, especialmente de cara a las nuevas generaciones. Esta mesa redonda está conformada por representantes del Gobierno vasco y del Gobierno de Navarra, que explicarán las actuaciones de sus respectivos gobiernos en materia educativa, y con un representante del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo.