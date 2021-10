Covite recuerda a Otegi que la izquierda abertzale "tiene pendiente condenar el terrorismo y desmarcarse del fanatismo"

Reclama a la IA que pase de las palabras a las acciones, porque de nada sirve que pidan perdón si siguen apoyando 'ongietorris'

SAN SEBASTIÁN, 18 (EUROPA PRESS)

El colectivo de víctimas del terrorismo, Covite, ha recordado al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que la izquierda abertzale (IA) "tiene pendiente condenar el terrorismo y desmarcarse del fanatismo.

En este sentido, ha considerado "necesario" que la IA "traslade sus palabras a acciones", porque "de nada sirve" que pidan perdón a las víctimas de ETA por el sufrimiento causado si siguen "apoyando y organizando" 'ongietorris' a expresos de ETA, "si no condenan todas las agresiones por motivos ideológicos y políticos que todavía ocurren" y "si no dejan de llamar 'gudaris' y 'presos políticos' a los asesinos de la banda terrorista", así como de pedir su excarcelación e impunidad".

En un comunicado, Covite ha reconocido "que ha habido un salto apreciable en el discurso del líder de la izquierda abertzale respecto a las víctimas de ETA", puesto que "nunca había pedido perdón a las víctimas en los términos en los que este lunes lo ha hecho".

No obstante, ha recordado a Otegi que "tiene pendiente condenar el terrorismo y desmarcarse del fanatismo". "La izquierda abertzale ha reconocido que ETA causó dolor a sus víctimas, cosa que hasta ahora no habían hecho, pero no asumen la responsabilidad que tuvieron ETA y la izquierda abertzale a la hora de causar ese dolor, y tampoco reconocen que si duró tanto tiempo fue responsabilidad única y exclusivamente suya", han destacado desde Covite.

Además, el colectivo ha censurado que el dirigente de EH Bildu "no hace ninguna enmienda al fanatismo y al proyecto político que sustentó y legitimó a ETA durante décadas y que es, precisamente, el origen del daño y del sufrimiento provocado a las víctimas". "No se puede reconocer el sufrimiento causado sin reconocer y condenar las razones y aquello que lo ha provocado", ha añadido.

A juicio de Covite, "Otegi y los suyos siguen sin rechazar la identidad nacionalista excluyente por la que ETA y sus cómplices políticos y sociales persiguieron, hirieron y mataron". Por ello, ha opinado que "de nada sirve que desde la izquierda abertzale expresen sentimientos de pesar respecto a las víctimas de ETA sin un repudio y una impugnación categórica de ETA, puesto que la identidad de ETA es la historia de su legado criminal".

"ACCIONES"

Además, ha destacado que "las víctimas están en la razón de ser de ETA y por ello deben condenar sin paliativos todo lo que significó ETA para resultar creíbles en su declaración". Por último, desde Covite han incidido en que "es necesario que la IA traslade sus palabras a acciones".

