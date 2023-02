Crece el malestar en el sector conservador del PP tras asegurar Feijóo que el aborto es un derecho de la mujer

'Génova' sondea a algunos territorios para saber si hay militantes que se han quejado o se han dado de baja ante la polémica del aborto

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Cargos del sector más conservador del PP consultados por Europa Press han coincidido este miércoles en expresar su malestar por las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reafirmándose en que el aborto es el "derecho que tiene una mujer de acuerdo con la ley de su país".

Según sostienen las citadas fuentes, todos los afiliados del partido, incluyendo el presidente "se deben a lo que pone en los Estatutos del partido" y esas reglas internas "solo se pueden modificar en un congreso" del Partido Popular.

El PP organizó su último congreso con debate ideológico en febrero de 2017, bajo la presidencia de Mariano Rajoy. Ahí, la ponencia social quedó aprobada en estos términos: "El PP está firmemente comprometido en la defensa y protección del derecho a la vida. Por eso consideramos que el aborto no debe entenderse como un derecho sino como un fracaso de la sociedad".

El partido celebró otros dos cónclaves después, pero extraordinarios y sin ponencias. Uno en 2018 en Madrid, tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, que eligió a Pablo Casado como presidente mediante unas primarias. Y otro en abril de 2022 en Sevilla para designar a Feijóo como líder del PP tras una profunda crisis interna por la guerra interna entre Casado e Isabel Díaz Ayuso.

"Si vamos a las elecciones de este año con un programa electoral distinto a lo que dicen los Estatutos, alguien tendría que dar explicaciones", ha señalado a Europa Press uno de los cargos consultados, que confiesa que "no le han gustado nada" las palabras de Feijóo a favor de la ley de plazos.

UN DERECHO, PERO NO UN DERECHO FUNDAMENTAL

Después de un par de días esquivando la pregunta de si el aborto es o no un derecho, Feijóo ha asegurado hoy que es un derecho que tiene la mujer dentro de la ley. Ante los periodistas, ha indicado además que es "necesario y compatible" regular la interrupción voluntaria del embarazo con el apoyo a las mujeres que quieran ser madres. "No considero que el aborto sea un derecho fundamental porque no está recogido así en la Convención de Derechos Humanos", ha declarado tras visitar la Casa Roland McDonald.

Fuentes del ala más conservadora del PP han reprochado a Feijóo el equilibrio que ha intentado hacer este miércoles diferenciando entre el derecho de la mujer y derecho fundamental. "Hoy juega a que no es un derecho fundamental. ¡Solo faltaba! No son acertadas sus palabras", ha proclamado un dirigente del PP.

Otro veterano cargo 'popular' también ha cargado contra el presidente del PP por considerar el aborto como un derecho de la mujer. "El aborto no debe tener la categoría de un derecho, ni fundamental ni nada", ha sentenciado.

Las fuentes consultadas también han expresado su rechazo a la pretensión del presidente de Francia, Enmanuel Macron, de incluir el aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE: "El aborto no puede ser un derecho porque no está en la historia de Europa y fractura socialmente a Europa".

EL DEBATE INTERNO EN EL PP NO AMAINA

Las palabras de Feijóo este miércoles no han amainado el debate interno en las filas del PP. "Una vergüenza", ha declarado visiblemente enfadada una de las personas que firmó el recurso del partido contra la ley de plazos en 2010.

A la espera de conocer la sentencia del Tribunal Constitucional avalando la ley de plazos, fuentes del PP que participaron en ese recurso contra el aborto en 2010 no descartan llevar este asunto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, en especial lo relativo a las recusaciones.

Además, algunas de las fuentes del sector 'provida' del PP alertan de que este "giro" en el aborto puede provocar una fuga de votos en las filas de la formación en favor de Vox ante las citas electorales de este 2023

'GÉNOVA' SE INTERESA POR CÓMO ESTÁ AFECTANDO EL ABORTO EN CCAA

El debate interno generado no ha pasado desapercibido en 'Génova', que ha sondeado a algunos territorios para saber si hay militantes del PP que se han quejado o se han dado de baja por la polémica abierta en torno al aborto, según fuentes de la formación.

En algunas sedes sí que se han producido llamadas de afiliados pidiendo aclaraciones sobre la posición expresada por Feijóo, unas explicaciones que se están ofreciendo con tranquilidad, según las fuentes consultadas.

Feijóo también ha recibido críticas de Vox, que ha registrado una proposición de ley en el Congreso para derogar la ley de plazos y en la que incluye el protocolo de Castilla y León para que se ofrezca a las mujeres embarazadas que lo deseen escuchar el latido fetal y una ecografía 4D.

Ante esa iniciativa del partido de Santiago Abascal, el presidente del PP ha criticado hoy que tanto el PSOE como Vox estén intentando "polemizar" con este asunto. "Y nos gustaría que este asunto fuera objeto de un gran consenso social porque el asunto lo merece", ha manifestado, para insistir en que el PP no va a coaccionar a aquellas mujeres que quieran interrumpir voluntariamente el embarazo de acuerdo con la ley.