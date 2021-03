Credit Suisse eleva el precio objetivo de Inditex hasta 23,5 euros a la espera de resultados

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Credit Suisse ha mantenido la calificación sobre Inditex en 'infraponderar' y ha elevado su precio objetivo a 23,5 euros desde los 23 euros fijados anteriormente a la espera de la publicación de los resultados de su ejercicio fiscal 2020-2021.

Pese a rebajar las expectativas de ventas del gigante textil para el cuarto trimestre del -20% al -24% debido a los cierres prolongados en Europa, el banco suizo eleva el precio objetivo de Inditex dadaslas mayores previsiones de ventas y beneficio por acción para los años 2021 y 2022.

El vídeo del día La serie “The Crown”, gran triunfadora de los Globos de Oro

"A medida que los cierres y las restricciones de horarios, así como el distanciamiento social se reduzca gradualmente, somos más optimistas sobre las ventas 'like for like' (LFL) del segundo y tercer trimestre, aunque existe una incertidumbre real sobre los niveles de inventario o el cambio de divisas", señalan los analistas del banco, al tiempo que señalan que los retos a medio plazo de la compañía siguen siendo considerables, sobre todo la probable pérdida de cuota de mercado 'online'.

Las acciones de Inditex, que presentará sus cuentas el próximo 10 de marzo, cotizaban a un precio de 27,96 euros, con un alza del 2,38% cercanas las 12.45 horas.