Crescenta ficha en Aplázame (WiZink) a Mercedes Estrada como directora de Marketing

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La gestora Crescenta, especializada en fondos de capital privado, ha nombrado a Mercedes Estrada como directora de Marketing, procedente de Aplázame, propiedad de WiZink, donde también lideraba el equipo de marketing, según ha informado en un comunicado.

El objetivo de Estrada en su nuevo puesto es impulsar la estrategia de marketing de Crescenta y su captación de clientes, que está en una fase inicial.

"Me siento tremendamente ilusionada con poder contribuir a dar forma a un proyecto como Crescenta. Tenemos el reto de generar y dar respuesta a una nueva demanda, pero tenemos mucho recorrido para llegar a audiencias muy distintas", ha indicado Estrada.

La nueva directiva es graduada en Ciencias Económicas por la Universidad de Castilla-La Mancha, tiene un máster en Administración de Empresas por AEDE Business School, posgrado en Marketing Digital de London School of Design and Marketing, y un programa especializado en gestión de productos digitales por The Valley Digital Business School.

Con anterioridad, Mercedes Estrada trabajó como gerente de Marketing en Synergic Partners, responsable de Marketing de Producto en Telefónica, y como responsable global de Crecimento y Marketing en MOVO, empresa de Cabify. También fue responsable de Marketing para Iberia y Sur de Europa de Ebury.