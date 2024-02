Cristian Suescun opina sobre el romance entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia

MADRID, 18 (CHANCE)

Muchos han sido los rostros conocidos que están opinando sobre la delicada situación que viven en estos momentos María del Monte y su mujer, Inmaculada Casal... y es que muchos amigos de Antonio Tejado se han quedado muy sorprendidos tras su detención y supuesta implicación en el asalto que sufrió la pareja el pasado verano.

Este sábado hemos podido hablar con Cristian Suescun y nos ha confesado haberse sorprendido al enterarse de la supuesta implicación de Antonio Tejado en el robo de su tía: "La verdad que sí, hombre, que le robe a su propia tía te sorprende siempre, ¿no? Sí, sí, un poco, sí, ha habido shock, sí".

Una noticia que no se esperaba y por la que ha empatizado con la cantante: "Tiene que ser un poco incómodo, ¿no?, para la tía, todo eso, pero no sé, no sé, tampoco me puedo poner en la piel de la gente".

En cuanto a cómo recuerda a Antonio, Cristian nos confesaba que cuando él le conoció vio "una persona normal, así, bastante simpática, movido, bastante movido, dicharachero, dicharachero, sí, siempre... era alegre, era alegre el tío, sí".

También le preguntamos por la relación de su hermana y Kiko Jiménez, a los que ve "súper enamorados. No sé cómo les dura tanto el amor, pero están súper enamorados, súper enamorados" y dejaba en el aire que vayan a dar un paso más en su relación: "Pregúntaselo a ellos, no lo sé, no lo sé, pero yo creo que van encaminados, sí".

Por último, Cristian también nos comentó que le parece el incipiente amor entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia: "Muy guapos los dos, sí, sí, la conozco, sí, tampoco mucho, pero sí, la conozco, pero bueno, es guapete el chico y la chica también".

Sin pelos en la lengua, el hijo de Mayte Galdeano celebraba el amor entre ellos porque considera que se han 'juntado' dos familias muy importantes en el terreno de la prensa del corazón: "Le cae muy bien y está encantado con la pareja que hacen: "es muy majete el chaval, se le ve muy majete, la verdad es muy guapo" "se han juntado las dos familias, los flores y los campos y bueno, ole el amor, que viva el amor".