Cristiano Ronaldo demuestra, presumiendo de músculos, que el Coronavirus no puede con él

MADRID, 16 (CHANCE)

Cristiano Ronaldo ha sido el último famoso que ha dado positivo en Coronavirus. Afortunadamente, el futbolista está pasando sin síntomas la enfermedad y, pese a estar aislado de su familia pasando la cuarentena obligatoria de quince días, se encuentra en plena forma y deja claro, con su última publicación en su cuenta de Instagram, que ni el virus puede con él.

Y es que, con una fotografía sentado al borde de su piscina climatizada y presumiendo de abdominales y músculos que no sabíamos ni que existían, el futbolista portugués asegura sonriente: "No dejes que lo que no puedes hacer se interponga en el camino de lo que puedes hacer" dejando claro que, pese a estar aislado, no ha dejado la preparación física que hace que no sólo Georgina Rodríguez suspire por ese espectacular cuerpo.