Cristina De Borbón Dos Sicilias evita hablar sobre la polémica de los escoltas de Iñaki Urdangarin

MADRID, 27 (CHANCE)

Muy discreta con su vida privada y con las relaciones que mantiene con los miembros de la Familia Real, Cristina De Borbón Dos Sicilias evita siempre hacer declaraciones ante los medios de comunicación sobre las últimas polémicas, pero lo cierto es que esta vez se ha mostrado de lo más atenta ante nuestros micrófonos y se ha dejado preguntar por la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin.

Cristina nos ha confesado que su apoyo a Iñaki sigue intacto, a pesar de su divorcio con la Infanta Elena y su nueva relación sentimental con Ainhoa Armentia. Eso sí, cuando le preguntamos por la polémica que hay servida sobre si debería seguir teniendo escoltas -al no pertenecer ya a la Familia Real-, nos contesta que no es ella quien debe decidir si debería tener escoltas: "sí, pero no soy yo quien debe decidir eso".

Al preguntarle si apoya la relación del exjugador de balonmano con Ainhoa, nos asegura que no puede hacer una opinión pública de eso: "no puedo decir nada". De lo que sí nos ha querido hablar es de su apoyo a la Infanta Elena: "sí, claro que sí".

Cristina acudía a la Ifema Madrid Horse Week y nos confesaba que, tras la caída durante la competición de su prima, Doña Elena, se encuentra bien: "yo creo que se encuentra bien". El momento más 'gracioso' es cuando pide a la prensa que le dejen comprar tranquila: "¿no me van a dejar comprar los chorizos tranquila?".