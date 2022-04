Cristina de Borbón-Dos Sicilias guarda silencio sobre el rey emérito

MADRID, 16 (CHANCE)

Las últimas informaciones que tenemos del Rey Juan Carlos I es que puede que tenga prevista su vuelta a España para después de esta Semana Santa y que las Infantas, Cristina y Elena podrían estar en estos momentos visitándole. Lo cierto es que el hermetismo que hay sobre el emérito sigue siendo completo y todo está en el aire todavía.

Hemos hablado con Cristina de Borbón-Dos Sicilias cuando salía de un reconocido restaurante de Madrid donde había estado cenando y lo cierto es que no nos ha querido desvelar si sus primas están con el emérito en estos momentos: "No, no, lo siento. Muchas gracias, buenas noches".

Simpática y sonriente evitó responder a las preguntas de la prensa en relación con Iñaki Urdangarin, la princesa doña Leonor o el rey don Juan Carlos. Cabe recordar que ella siempre ha servido de nexo de unión entre la familia Borbón y Urdangarin ya mantiene muy buena relación con ambas partes.

Salía del restaurante acompañada por un joven, posiblemente uno de sus hijos. Fiel a su estilo sencillo y clásico, apuesta por conjunto de pantalón, con abrigo tres cuartos, pañuelo y diadema. Además, tanto ella como su acompañante llevan la mascarilla puesta pese a encontrarse en exterior