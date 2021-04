Cristina Cárdenas se reafirma en sus durísimas acusaciones sobre Antonio David Flores

MADRID, 8 (CHANCE)

La que fuera una de las personas más cercanas a Rocío Carrasco y Antonio David Flores durante su época en Argentona, Cristina Cárdenas, no ha dudado en mostrar su apoyo a la hija de Rocío Jurado tras su desgarrador testimonio en su serie documental, 'Rocío, la verdad para seguir viva'. Confirmando que presenció malos tratos por parte del malagueño hacia su entonces pareja, la catalana ha declarado que estaría dispuesta a testificar a favor de Rociíto si se reabriese judicialmente el caso.

Unas declaraciones sobre las que ahora hemos preguntado a la exgran amiga de Rociíto, que se reafirma en sus palabras y asegura no tener ningún miedo a Antonio David.

- CHANCE: ¿Queríamos preguntarte si a partir de tu entrevista en una conocida revista Rocío Carrasco o sus abogados se han puesto en contacto contigo?

- CRISTINA: De momento no voy a hacer declaraciones, no por nada, es lo mejor. De momento las cosas que son judiciales se van a quedar* no en secreto pero se sabrán en su momento. De este tema no voy a hablar

- CH: Antonio David amenaza con demandar a todo el mundo que trate de desacreditarle*

- CRISTINA: ¡Con los brazos abiertos! Dios quiera que lo haga ayer no mañana

- CH: ¿No tienes miedo?

- CRISTINA: ¿Miedo? Miedo tiene que tener él. No, no

- CH: ¿Es cierto que Antonio David le pedía a tu marido que grabara todo lo que pasara por si acaso?

- CRISTINA: Pero no de ese tema, sino de otras cosas. Cuando venía gente a casa* cuando íbamos a algún sitio* Es una manía suya

- CH: ¿Crees que a Rocío Jurado Antonio David le caía bien? Hay quien dice que cuando ellos venían de visita a Argentona Antonio David cambiaba su actitud hacía Rocío Carraco, era más cariñoso*

- CRISTINA: Él nunca ha sido cariñoso. De cara a la galería pero con ella no. Interiormente no.

- CH: Se comentó en un programa que tú habías hablado con Rocío Carrasco recientemente. ¿Ella sabía que ibas a dar una exclusiva? ¿Sabes si le ha sentado bien?

- CRISTINA: Cariño, yo de eso no voy a hablar. Perdóname de verdad pero hay cosas que no las voy a contar.

- CH: ¿Entonces Rocío Carrasco y sus abogados no se han puesto en contacto contigo?

- CRISTINA: De tema judicial no voy a contar nada. Lo que se tenga que saber se sabrá. ¿No dice que va a denunciar David? Venga. Que denuncie.

- CH: ¿Tienes miedo entonces a que Antonio David te denuncie? Dice que va a demandar a todo aquel que le tache de maltratador

- CRISTINA: Venga. Yo llevo veinte años diciendo ¿eh? Veinte años. Desde el programa al que fui. Todavía estoy esperando. Yo estoy esperando.

- CH: ¿Por qué crees que ha Rocío Carrasco no se le ha hecho caso?

- CRISTINA: No lo sé. Es una pena de verdad. No a ella, hay muchísimas famosas maltratadas. Muchas. Es una pena, yo no sé. De verdad que esas cosas yo no las entiendo. No lo sé. Se piensa la gente que por ser famosa y tener un status social no puede ser una mujer maltratada y es que estamos enfocando mal. No es la víctima, es el maltratador el que tiene el perfil y no lo vemos. La victima puede ser cualquiera, pobrecitas. Es él. Es que se ve a la legua ¿eh? Quien no vea como es es ciego.

- CH: ¿Habías visto a Antonio David flirtear con otras mujeres?

- CRISTINA: No. Delante mío no

- CH: ¿Pero te habían llegado rumores?

- CRISTINA: Sí, eso sí. Que tonteaba no. Que tenía relaciones sexuales. Vamos a hablar con propiedad. Estoy cansada del digo pero no digo. Él tenía relaciones sexuales con otras mujeres antes ya de casarse con ella. Es así. Hay que hablar claro.

- CH: ¿Ella estaba más enamorada que él verdad?

- CRISTINA: Ella estaba enamorada de él. Ella. Él no. Él jamás ha estado enamorado de ella. Nunca. Una persona enamorada no le hace esas cosas a su novia y después a su mujer. Es que no hay más. Nunca ha estado enamorado de ella. Nunca

- CH: ¿A Antonio David le hizo ilusión saber que iba a ser papás?

- CRISTINA: No. En un primer momento no

- CH: ¿Entonces crees que realmente ha utilizado a su hija para manipular?

- CRISTINA: A día de hoy la sigue utilizando. ¿No has visto el beso que le dio delante de toda la prensa? ¿Era necesario eso? Me imagino que la querrá, no te digo que no. Yo no voy a discutir eso. A su manera, a su manera. Pero quiéreme menos y quiéreme mejor ¿sabes? Quiéreme menos y quiéreme mejor porque dicen que es un buen padre pero un buen padre jamás habla mal de la madre de su hija. Ya empezando por ahí ya está todo desmontado. Jamás se aparta a unos hijos de su madre, jamás. Eso no lo hace un buen padre. Ni viceversa, ojito, que también hay mujeres maltratadoras, no solamente son hombres. Hay de todo. Pero que no lo hace, a mí no me puede venir con cuentos que eso es mentira.

- CH: ¿Conocías a Tony que es un chico que también era amigo de la pareja que había hecho en ocasiones de guardaespaldas?

- CRISTINA: ¿De guardaespaldas? Él era un seguridad de discoteca y delante de la prensa hacía como que era guardaespaldas pero realmente no necesitaban ningún guardaespaldas.

- CH: Tony ha contado que la denigraba como mujer* que Rocío tenía muchos complejos*

- CRISTINA: Sí, sí. Todo eso es verdad. Es que eso lo ha visto todo el mundo. Eso era voz populi. La que no lo veía es ella. La victima es la que no se da cuenta que tiene una venda en los ojos. Pero no ella, todas las víctimas. Es que estamos concentrados en ella y no nos damos cuenta de la cantidad de miles de víctimas que hay.

- CH: ¿Quieres aprovechar las cámaras para mandarle un mensaje a Rocío Carrasco?

- CRISTINA: Solamente tengo que decirle gracias por poner voz, por las que no están y por las que esperemos que no haya y que esté tranquila que se va a hacer justicia.

- CH: ¿Y a Rocío Flores le dirías que recupere la relación con su madre?

- CRISTINA: Me encantaría pero yo creo que está perdido eso. Realmente creo que está perdido. No por la madre, por ella, porque está totalmente alineada. Tiene una alienación parental exagerada. No lo creo, ojalá me equivoque, ojalá. No tiene que dejar de querer a su padre pero puede querer a su madre. Ojalá entienda el sentimiento de su madre. Ojalá entienda todo lo que ha vivido y ha sufrido, ojalá. Pero por los movimientos que hace ella yo no la veo.

- CH: Es una pena porque tú sí que has vivido la ilusión de Rocío por ser madre*

- CRISTINA: Se quedó embarazada en mi casa. En mi habitación de soltera. Ojalá esa chica realmente se dé cuenta de todo el daño que ha pasado en ese matrimonio y que haga algo por su madre que no se merece lo que está viviendo ni lo que ha pasado. Ni ella ni ninguna mujer, ni ninguna persona. Pero yo sinceramente lo dudo. De verdad que lo dudo.