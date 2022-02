Cristina Castaño se declara fan de Rocío Carrasco: "Su camino está lleno de lecciones, es admirable"

MADRID, 22 (CHANCE)

Mujer, trabajadora y polifacética artista de los pies a la cabeza, Cristina Castaño será uno de los rostros conocidos que se subirán al escenario del Wizink Center el próximo 8 de marzo en 'Mujeres cantan a Rocío Jurado', un homenaje a 'La más grande' organizado por Rocío Carrasco cuyos beneficios irán destinados a las víctimas de la violencia de género y en el que participarán, entre otras, Rigoberta Bandini, Carlota Corredera, Lorena Gómez o Edurne.

En un gran momento profesional tras su actuación musical en la Gala de los Goya y triunfando en la piel de Macarena - una de las protagonistas de 'Toy Boy' en Netflix - Cristina no ha dudado en posicionarse a favor de Rocío Carrasco, apuntando que es "una gran comunicadora" y que lo que ha hecho en su paso al frente narrando su verdad es "una historia de vida tremendamente difícil". "A mí me deja alucinada. Se merece todo lo bueno que le pase y me alegro enormemente por ella. Me hace tremendamente feliz poder apoyarla en ese día", confiesa.

A pesar de que no conoce personalmente a la hija de Rocío Jurado, la actriz cree que "todo el mundo tiene que aprender de ella". "Su tránsito de vida, su camino, está lleno de lecciones, es una vida muy poderosa. Es hija de dos grandes y ella es otra grande, pese a que ha sufrido mucho, ha demostrado lo grande que es, con todo lo que ha vivido, con cómo, con qué honorabilidad ha vivido ese camino", ha asegurado emocionada, confesando que le parece "admirable" cómo ha afrontado sus vivencias Rocío Carrasco. ¡Dale al play y no te pierdas sus palabras!

