Cristina Cifuentes sorprende en la boda de Kike Calleja y Raquel Abad

Este viernes Kike Calleja se daba el 'Sí, quiero' con Raquel Abad después de años de intenso amor. Fueron muchos los rostros conocidos que se dejaron ver por El Escorial, pero nos sorprendió especialmente el de Cristina Cifuentes, ya que no éramos conocedores de la gran amistad que tienen.

Tras la polémica generada por el regalo de boda de Carmen Alcayde, Cristina Cifuentes califica de 'cutre' a los invitados que desvelan la cantidad de dinero que han regalado a Kike Calleja y Raquel Abad: "yo no voy a decir cuánto les he dado, me parece muy cutre le asunto. Les he hecho un regalo como la ocasión lo merece".

La colaboradora de televisión defiende que nadie debería acudir a una boda por compromiso sino por querer celebrar el amor: "pues si lo han dicho, mal. No hay que hacer nada por compromiso y menos, una boda. A una boda hay que ir a celebrar y si no te apetece, pues no vayas, no pasa nada".

Los días previos a la boda, Cristina nos confiesa que ha visto a los novios con muchas ganas y nervios por unir su futuro: "les he visto muy ilusionados, con muchas ganas y contentos y nerviosos, como es lógico y natural después de tanto tiempo". Y es que son muchos los años que Kike y Raquel llevan compartiendo su vida, una pareja que ha ido creciendo con el paso del tiempo y que este viernes sellaba su amor por todo lo alto.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid recuerda que su relación con Kike Calleja empezó gracias a amigos comunes aunque también se ha hecho muy amiga de Raquel Abad: "nos han unido amigos comunes, antes de la tele" y añade: "sí, me apetece un montón porque es una pareja a la que quiero mucho, a los dos. A Kike muchísimo pero Raquel es una mujer estupenda".

Cristina no ha pasado por su mejor momento durante los últimos años, pero ahora ya está disfrutando de nuevo de su vida, por eso ayer la veíamos deseando celebrar la unión de sus amigos: "han sido unos años muy malos y creo que cualquier motivo de celebración hay que disfrutarlo".